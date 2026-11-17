Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle Balıkesir, Çanakkale, Hatay, İzmir, İstanbul'un aralarında bulunduğu 13 il için sarı kodlu uyarı yaptı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, (Konya, Karaman dışında), Karadeniz (Artvin dışında), Doğu Anadolu (Kars, Ardahan ve Iğdır dışına), Güneydoğu Anadolu ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Osmaniye çevreleri ve Balıkesir'in batı, İzmir'in kuzey kıyı, Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

13 ile sarı kodlu uyarı

Kuvvetli yağış nedeniyle 13 il için Meteoroloji Genel Müdürlüğünden sarı kodlu uyarı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı meteorolojik uyarı haritasına göre, bugün için sarı kod uyarısı yapılan iller şöyle: Balıkesir, Çanakkale, Hatay, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Osmaniye, Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kahramanmaraş ve Yalova.

Sel, su baskını ve heyelana karşı dikkat

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı yağışlar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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