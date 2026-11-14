Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den 19 ile kuvvetli yağış uyarısı: Artvin ve Rize için turuncu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın beklenen şiddetli sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Artvin ve Rize için "turuncu", aralarında Hatay, Kocaeli ve Diyarbakır'ın da bulunduğu 17 il için "sarı" kodlu uyarı yayımladı. Yetkililer sel, su baskını ve kuvvetli rüzgarlara karşı vatandaşları teyakkuza çağırdı.