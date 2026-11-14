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Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı

17:50, 14/11/2026, Cumartesi
AA
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Rüzgarın şiddeti artacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ve Kuzey Ege'nin kuzey kesimleri için fırtına uyarısında bulundu. Bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınanın, iki bölgede farklı saatlerde etkisini yitireceği tahmin edilirken deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

Doğu Karadeniz ve Kuzey Ege'nin kuzeyinde denizlerde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden eseceği tahmin edilen fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'nin kuzeyinde ise rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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Başlıklar :Doğu KaradenizfırtınaKuzey Ege
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Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı
Rüzgarın şiddeti artacak!
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