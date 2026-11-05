Sibirya soğukları yurda giriş yaptı: 15 şehre kar geliyor
Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde hava sıcaklıklarını 8 derece birden düşürdü. İstanbul'da sağanak ve saattaki hızı 60 kilometreye ulaşan fırtına ulaşımı olumsuz etkilerken, Meteoroloji pazar gününden itibaren 15 ilde kar yağışının etkili olacağını duyurdu.
Türkiye, sonbaharın en sert soğuk dalgasıyla karşı karşıya.
Sıcaklıkların aniden mevsim normallerinin altına gerilemesiyle batı kesimlerde şiddetli poyraz ve sağanak yağışlar kent yaşamını felç ederken, doğu kesimlerde ve yüksek rakımlı kentlerde kar hazırlıkları başladı.
İSTANBUL'DA KUVVETLİ POYRAZ VE SAĞANAK: YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
İstanbul'da etkili olan poyraz fırtınası ve kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Termometrelerin 12 dereceyi gösterdiği kentte sert esen rüzgar nedeniyle hissedilen sıcaklık 8 derecelere kadar indi.
Beşiktaş, Şişli ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede yollar göle dönerken, sürücüler ve yayalar trafikte ilerlemekte zorlandı.
METEOROLOJİ'DEN 16 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yağışların şiddetini artırması üzerine 16 şehir için alarm verdi.
Artvin ve Kastamonu için yüksek tehlikeyi işaret eden "turuncu" kod duyurulurken; Diyarbakır, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Şanlıurfa, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın ve Düzce için "sarı" kodlu uyarı yapıldı.
HAFTA SONU DÜZEN DEĞİŞİYOR: PAZAR GÜNÜ 15 İLE KAR GELİYOR
Cuma ve cumartesi günleri Erzurum, Ardahan ve Kars çevresinde başlayacak karla karışık yağmur, pazar günü kar yağışına dönüşerek geniş bir hatta yayılacak.
Pazar günü Bolu, Karabük, Kastamonu, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Bitlis, Ağrı, Kars, Ardahan, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan ve Sivas'ta kar yağışı bekleniyor.