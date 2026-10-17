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Meteoroloji 'tehlike geçmedi' diyerek bugün için saat verdi: Yine çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji 'tehlike geçmedi' diyerek bugün için saat verdi: Yine çok kuvvetli geliyor

09:32, 17/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 10:09, 17/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Meteoroloji 'tehlike geçmedi' diyerek bugün için saat verdi: Yine çok kuvvetli geliyor

Çarşamba günü Marmara bölgesinde son 84 yılın rekorunu kıran ve sel felaketlerine yol açan sağanakların ardından yeni bir yağışlı hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 45 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımlarken, özellikle öğleden sonra yağışların şiddetini artıracağı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Pazar sabah saatlerine kadar sürecek şiddetli yağış ve fırtınaya karşı uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Pazar sabah saatlerine kadar sürecek şiddetli yağış ve fırtınaya karşı uyarılarda bulundu.

İstanbul'da metrekareye 100 kilograma kadar yağış düşebileceği belirtilirken; Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Fatih ve Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde sel, su baskını ve heyelan riski üst seviyede seyrediyor.

İstanbul'da metrekareye 100 kilograma kadar yağış düşebileceği belirtilirken; Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Fatih ve Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde sel, su baskını ve heyelan riski üst seviyede seyrediyor.

45 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI VERİLDİ

MGM son hava tahmin raporunda Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova için turuncu kod yayımladı.

45 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI VERİLDİMGM son hava tahmin raporunda Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova için turuncu kod yayımladı.

Bunun yanı sıra Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Eskişehir ve Hatay'ın da aralarında bulunduğu 40 il için sarı kod uyarısı verilerek vatandaşların sel, su baskını, fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi.

Bunun yanı sıra Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Eskişehir ve Hatay'ın da aralarında bulunduğu 40 il için sarı kod uyarısı verilerek vatandaşların sel, su baskını, fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi.

"MECBUR KALMADIKÇA EVDEN ÇIKMAYIN" ÇAĞRISI

AKOM'da açıklama yapan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, kentteki turuncu kod tehlikesine dikkat çekerek 16 milyon İstanbulluya çağrıda bulundu.

"MECBUR KALMADIKÇA EVDEN ÇIKMAYIN" ÇAĞRISIAKOM'da açıklama yapan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, kentteki turuncu kod tehlikesine dikkat çekerek 16 milyon İstanbulluya çağrıda bulundu.

Aslan, "Mecbur kalmadıkça bu akşamdan itibaren yarın gece yarısına kadar vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını, dışarı çıkmaları gerekiyorsa da toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini rica ediyoruz" dedi.

Aslan, "Mecbur kalmadıkça bu akşamdan itibaren yarın gece yarısına kadar vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını, dışarı çıkmaları gerekiyorsa da toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini rica ediyoruz" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ SAKARYA'DAN UYARDI: "TEHLİKE HENÜZ GEÇMEDİ"

Sakarya'daki sel felaketi bölgesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tehlikenin devam ettiğini söyledi.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ SAKARYA'DAN UYARDI: "TEHLİKE HENÜZ GEÇMEDİ"Sakarya'daki sel felaketi bölgesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tehlikenin devam ettiğini söyledi.

Sakarya'da metrekareye Ferizli'de 275, Karasu'da 224 kilogram yağış düştüğünü aktaran Çiftçi, 2 yapının ve 5 köprünün yıkıldığını, 170 bin kanatlı hayvanın telef olduğunu ve ulaşım ile altyapıda ağır aksamalar yaşandığını kaydetti.

Sakarya'da metrekareye Ferizli'de 275, Karasu'da 224 kilogram yağış düştüğünü aktaran Çiftçi, 2 yapının ve 5 köprünün yıkıldığını, 170 bin kanatlı hayvanın telef olduğunu ve ulaşım ile altyapıda ağır aksamalar yaşandığını kaydetti.
Başlıklar :meteorolojihava durumusağanak yağışmarmara bölgesisel felaketi
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