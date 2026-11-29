Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
Güney ve doğu kesimlerinde yağış tahmini
Yurdun güney ve doğu kesimlerinde görülecek yağışların, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Malatya, Elazığ, Ağrı ile Erzurum'un güney kesimleri, Bingöl, Bitlis, Van, Şırnak, Muş ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Şırnak'ın kuzey ve doğusu, Ağrı ve Erzurum'un güney kesimleri, Bingöl, Bitlis, Van, Muş ve Hakkari çevrelerinde ise yağışların kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların, Hatay, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney, Adana'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege'de görülecek rüzgarın ise 1 Aralık Salı öğle saatlerine kadar kuzey yönlerden fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Açıklamada, vatandaşlardan sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, fırtına, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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