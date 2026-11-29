İçişleri Bakanlığı, Edirne, Kırklareli ve Marmara'da beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı

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İçişleri Bakanlığı , yurdun birçok bölgesinde beklenen kuvvetli yağış, kar ve fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı.

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere yer verildi.

Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

Buna göre Edirne ve Kırklareli çevrelerinde bugün kuvvetli olarak devam eden yağışların, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın eşlik etmesiyle sürmesi bekleniyor. Çanakkale'nin kuzey ve doğu, Balıkesir'in kuzey, İstanbul'un Karadeniz kıyı kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli sağanak, Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam etmesi bekleniyor.

Kastamonu, Sinop ve Samsun kıyı kesimlerinde beklenen yağışların, kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Güney ve doğu kesimlerinde yağış tahmini

Yurdun güney ve doğu kesimlerinde görülecek yağışların, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Malatya, Elazığ, Ağrı ile Erzurum'un güney kesimleri, Bingöl, Bitlis, Van, Şırnak, Muş ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Şırnak'ın kuzey ve doğusu, Ağrı ve Erzurum'un güney kesimleri, Bingöl, Bitlis, Van, Muş ve Hakkari çevrelerinde ise yağışların kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların, Hatay, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney, Adana'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege'de görülecek rüzgarın ise 1 Aralık Salı öğle saatlerine kadar kuzey yönlerden fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

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Açıklamada, vatandaşlardan sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, fırtına, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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