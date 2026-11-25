Kars'ta, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından beklenen yoğun kar yağışı başladı.
Görüş mesafesi önemli ölçüde düşerken, kısa sürede etkisini artıran yağış kentte yaşamı olumsuz etkiledi.
Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti
Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede şiddetini artırdı.
Yoğun yağış nedeniyle kent merkezinde zaman zaman göz gözü görmezken, görüş mesafesi oldukça azaldı.
Trafikte seyreden sürücüler ise azalan görüş mesafesi nedeniyle özellikle ilerlemekte güçlük çekti.
Vatandaşların ve sürücülerin buzlanma, kaygan zemin ve düşük görüş mesafesine karşı dikkatli olmaları istendi.
Kars'ta yoğun kar yağışı devam ediyor.
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