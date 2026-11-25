DAR SOKAKTA KISTIRILARAK YAKALANDI
Uzun süren takibin ardından Kıranardı Mahallesi Kapıönü Caddesi üzerinde dar bir sokağa giren Ş.T., burada polis ekipleri tarafından kıstırılarak yakalandı. Kaçış esnasında bir polis aracına da zarar verdiği öğrenilen sürücünün yakalanmasının ardından bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin otomobil üzerinde yaptığı detaylı kontrollerde, araçta takılı olan 34 JN 575 plakanın sahte olduğu ve otomobilin gerçek plakasının 38 J 0063 olduğu belirlendi. Yapılan sorgulamada otomobilin üzerinde yakalama şerhi bulunduğu da ortaya çıkarken, sürücü Ş.T.’ye 650 bin TL idari para cezası uygulandı.
EKİPLERE DİRENEN AĞABEY GÖZALTINA ALINDI
Sürücünün yakalandığını öğrenerek olay yerine gelen Ş.T.’nin ağabeyi A.T. ise görevli polis ekiplerine mukavemet göstererek zor anlar yaşattı. Ekipler tarafından zor kullanılarak etkisiz hale getirilip gözaltına alınan A.T. hakkında adli işlem başlatıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yakalama şerhli otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.
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