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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polis ekipleri ile sahte plakalı araç sürücüsü arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Hisarcık Mahallesi’nde polis ekiplerinin Ş.T. idaresindeki 34 JN 575 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulunmasıyla başladı. İhtara uymayarak gaza basan sürücü , polis ekiplerinden kaçmaya başladı.

DAR SOKAKTA KISTIRILARAK YAKALANDI

Uzun süren takibin ardından Kıranardı Mahallesi Kapıönü Caddesi üzerinde dar bir sokağa giren Ş.T., burada polis ekipleri tarafından kıstırılarak yakalandı. Kaçış esnasında bir polis aracına da zarar verdiği öğrenilen sürücünün yakalanmasının ardından bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin otomobil üzerinde yaptığı detaylı kontrollerde, araçta takılı olan 34 JN 575 plakanın sahte olduğu ve otomobilin gerçek plakasının 38 J 0063 olduğu belirlendi. Yapılan sorgulamada otomobilin üzerinde yakalama şerhi bulunduğu da ortaya çıkarken, sürücü Ş.T.’ye 650 bin TL idari para cezası uygulandı.

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EKİPLERE DİRENEN AĞABEY GÖZALTINA ALINDI

Sürücünün yakalandığını öğrenerek olay yerine gelen Ş.T.’nin ağabeyi A.T. ise görevli polis ekiplerine mukavemet göstererek zor anlar yaşattı. Ekipler tarafından zor kullanılarak etkisiz hale getirilip gözaltına alınan A.T. hakkında adli işlem başlatıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yakalama şerhli otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.