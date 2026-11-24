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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşanan ve güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasıyla kamuoyunda büyük tepki çeken olayın mağduru 7 yaşındaki kız çocuğuna yeni bir bisiklet hediye ederek yüzünü güldürdü.

İLK SÜRÜŞÜNDE BİSİKLETİ YERE VURULARAK PARÇALANMIŞTI

Tepki çeken olay, İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Murat Taşer Sokak’ta meydana gelmişti. Esnaf tarafından kendisine hediye edilen bisiklete olay günü ilk kez binen 7 yaşındaki kız çocuğu, sokakta gezdiği sırada park halindeki bir otomobile sürtmüştü. Araçta küçük bir iz oluşması üzerine araç sahibinin yakınları küçük çocuğa tepki göstererek ailesini çağırmasını istemişti.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, araçtan inen bir kişinin küçük kızın bisikletine el koyduğu, tartışmanın büyümesi üzerine bu kişinin yakını olan bir kadının ise bisikleti defalarca yere vurarak parçaladığı anlar yer almıştı. Çevre esnafının araya girdiği olay sırasında büyük korku yaşayan 7 yaşındaki çocuk gözyaşlarına boğulmuştu.

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DEDESİ ŞİKAYETÇİ OLACAKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Yaşananların ardından açıklamada bulunan küçük kızın dedesi Nazmi Sağlam, torununun olaydan dolayı psikolojisinin bozulduğunu ve korktuğu için okula gitmek istemediğini ifade ederek sorumlular hakkında şikayetçi olacaklarını belirtmişti. Görüntülerin gündem olmasının ardından devreye giren Demet Akalın, küçük çocuğa yeni bisiklet hediye ederek destek oldu.