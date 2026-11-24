Hatay’ın Antakya ilçesinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsünde yaşanan saldırı, hem sürücüye hem de yolculara korku dolu dakikalar yaşattı. Olay, Aydınlıkevler Mahallesi İzmir Caddesi üzerinde, Expo Antakya Alanı ile Habibi Neccar Dağı güzergahında sefer yapan 117 numaralı özel halk otobüsünde meydana geldi.
RAMPA AŞAĞI DURMAK İSTEMEYEN ŞOFÖRE SALDIRDI
Otobüs İzmir Caddesi’nde rampa aşağı seyir halindeyken yolculardan biri araçtan inmek istediğini belirterek şoföre durması yönünde seslendi. Yolun eğimli ve riskli olması nedeniyle sürücü, "Burada şu an duramam, araç kayabilir. Biraz ileride duracağım" yanıtını verdi. Şoförün bu açıklamasına sinirlenen yolcu, inmekte ısrar ederek yerinden kalktı ve şoför mahalline yöneldi. Kısa süreli tartışmanın ardından küfürler savuran şahıs, hareket halindeki otobüsün şoförüne saldırdı.
SİLAH İDDİASI OTOBÜSTEKİ PANİĞİ ARTIRDI
Arbede sırasında sarsılan otobüsü güçlükle kontrol ederek durduran şoför, yolcuların tahliyesi için arka kapıyı açtı. Yolcular panik içinde araçtan inmeye çalıştığı esnada, bir kadın yolcunun saldırganın üzerinde silah bulunduğunu dile getirmesi otobüsteki korkuyu daha da büyüttü. Ön bölümde bulunan diğer yolcuların araya girerek müdahale etmesiyle saldırgan otobüsten indirildi. Şahsın uzaklaştırılmasının ardından yolcular yeniden araca binerek sefere devam etti.
O ANLARA TANIK OLAN YOLCU YAŞANANLARI ANLATTI
Otobüs içerisindeki arbede ve yolcuların yaşadığı panik anları, hem aracın güvenlik kamerası hem de yolculardan Rabia Yelkaya’nın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay anında otobüste bulunan Rabia Yelkaya, yaşadıkları büyük korkuyu şu sözlerle ifade etti:
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