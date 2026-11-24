Hatay’ın Antakya ilçesinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsünde yaşanan saldırı, hem sürücüye hem de yolculara korku dolu dakikalar yaşattı. Olay, Aydınlıkevler Mahallesi İzmir Caddesi üzerinde, Expo Antakya Alanı ile Habibi Neccar Dağı güzergahında sefer yapan 117 numaralı özel halk otobüsünde meydana geldi.

RAMPA AŞAĞI DURMAK İSTEMEYEN ŞOFÖRE SALDIRDI

Otobüs İzmir Caddesi’nde rampa aşağı seyir halindeyken yolculardan biri araçtan inmek istediğini belirterek şoföre durması yönünde seslendi. Yolun eğimli ve riskli olması nedeniyle sürücü, "Burada şu an duramam, araç kayabilir. Biraz ileride duracağım" yanıtını verdi. Şoförün bu açıklamasına sinirlenen yolcu, inmekte ısrar ederek yerinden kalktı ve şoför mahalline yöneldi. Kısa süreli tartışmanın ardından küfürler savuran şahıs, hareket halindeki otobüsün şoförüne saldırdı.

SİLAH İDDİASI OTOBÜSTEKİ PANİĞİ ARTIRDI

Arbede sırasında sarsılan otobüsü güçlükle kontrol ederek durduran şoför, yolcuların tahliyesi için arka kapıyı açtı. Yolcular panik içinde araçtan inmeye çalıştığı esnada, bir kadın yolcunun saldırganın üzerinde silah bulunduğunu dile getirmesi otobüsteki korkuyu daha da büyüttü. Ön bölümde bulunan diğer yolcuların araya girerek müdahale etmesiyle saldırgan otobüsten indirildi. Şahsın uzaklaştırılmasının ardından yolcular yeniden araca binerek sefere devam etti.

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O ANLARA TANIK OLAN YOLCU YAŞANANLARI ANLATTI

Otobüs içerisindeki arbede ve yolcuların yaşadığı panik anları, hem aracın güvenlik kamerası hem de yolculardan Rabia Yelkaya’nın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay anında otobüste bulunan Rabia Yelkaya, yaşadıkları büyük korkuyu şu sözlerle ifade etti:

"Otobüsteki bir yolcu inmek istedi. Dağ Mahallesi'nde yolların yokuşlu ve kaygan olması nedeniyle şoför, ‘Burada şu an duramam, araç kayabilir. Biraz ileride duracağım' dedi. Ancak yolcu oldukça gergin ve agresifti. Bir anda şoförün üzerine doğru ilerleyerek burada durmak zorunda olduğunu söylemeye başladı. Ardından şoförün üzerine çullandı. O sırada otobüs hareket halindeydi ve araç bir anda sarsıldı. Şoför de otobüsü durdurdu. Bunun üzerine birkaç yolcu harekete geçti. Arka kapı açılınca inmeye hazırlanıyorduk. O sırada elinden çocuğunu tutan bir kadın geldi ve adamın üzerinde silah olduğunu söyledi. Bunu duyduğum anda çok korktum. O anın telaşıyla video çekmeye devam etmişim, açıkçası ne yaptığımın tam olarak farkında değildim. Birkaç kişi otobüsten indi. Ön taraftaki yolcular şoförün yanında durarak şahsın otobüsten indirilmesini sağladı. Sonrasında yolumuza devam ettik. Özellikle silah olduğu söylendikten sonra otobüsteki herkes çok gerildi ve paniğe kapıldı. Kimsenin insanları bu şekilde korkutmaya hakkı yok. Hepimiz zor ve stresli süreçlerden geçiyoruz ancak kimsenin bu şekilde başkalarının hayatını tehlikeye atmaya hakkı yok. O sırada otobüste bulunan herkes büyük korku yaşadı. Özellikle yanında çocuğu bulunan kadın için çok endişelendik."