Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplandı.

Hem iç siyaset ve ekonomi hem de dış politika başlıklarının ele alınacağı kritik toplantıda, milyonlarca emeklinin beklediği düzenleme ilk sırada yer alıyor.

ANA GÜNDEM 17 MİLYON EMEKLİ: REFAH PAYI VE EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI

Kabine toplantısının ana gündem maddesini, 17 milyon emekliyi kapsayacak refah payı çalışması oluşturacak. Emeklilere refah payı verilmesi ve en düşük emekli aylığında artışa gidilmesi beklentiler arasında öne çıkarken, toplantıda düzenlemenin geldiği son aşama masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yıla girmeden hayata geçirileceğini belirttiği düzenlemeye ilişkin kanun teklifinin, bütçe maratonunun tamamlanmasının ardından TBMM'ye sunulması bekleniyor.

Reklam Reklam

FON SORUŞTURMASI VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine'de ekonomi ve güvenlik eksenindeki iki kritik dosya kapsamlı şekilde görüşülecek:

Fon soruşturması: Yürütülen fon soruşturmasındaki güncel tablo, hem adli hem de idari boyutlarıyla ayrıntılı olarak ele alınacak.

Terörsüz Türkiye süreci: Terör örgütünün silah bırakması süreci kapsamında güvenlik birimlerinden gelen istihbarat raporları değerlendirilerek sahadaki son durum gözden geçirilecek.

ABD-İRAN GERİLİMİ, ORTADOĞU VE COP31 İKLİM ZİRVESİ ÇIKTILARI

Toplantının dış politika ve uluslararası gündem başlıklarında ise şu konular öne çıkıyor:

ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı: Ankara'nın gerilimin diplomasi yoluyla çözülmesi ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin sağlanması yönündeki tutumu doğrultusunda bölgedeki gelişmeler değerlendirilecek.

Bölgesel başlıklar ve COP31: İsrail'in Suriye ve Gazze'ye yönelik saldırıları ile Arap Yarımadası'ndaki son durumun yanı sıra Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nin çıktıları da Kabine'nin gündeminde yer alacak.

Reklam Reklam

Gündem

17 milyon emeklinin gözü Beştepe'de: Kabine yarın 'refah payı' gündemiyle toplanıyor