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Genelkurmay’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bayraktaroğlu, resmi temaslar gerçekleştirmek üzere gittiği Somali’de, Somali Genelkurmay Başkanı Tümgeneral İbrahim Mohamed Mohamud tarafından askeri törenle karşılandı. Bayraktaroğlu, törenin ardından Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı (Anadolu Kışlası), Deniz ve Hava Unsur Komutanlıkları ile Müşterek Harekat Merkezi’nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

TÜRK BİRLİĞİ’NİN TEMELİ ATILDI

Orgeneral Bayraktaroğlu, inşası devam eden Uzay Üssü Yerleşkesi’ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Bayraktaroğlu, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un katılımıyla gerçekleştirilen Somali Deniz Kuvvetleri Karargâhı, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı, Deniz Görev Gücü Barbaros Yerleşkesi Koordinasyon Merkezi ile Kapak Atma Yeri Temel Atma Töreni’ne katıldı.

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