Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı (COP31), Avrupa Birliği (AB) ve bazı ülkelerin itirazları nedeniyle ortak siyasi sonuç bildirgesi olmadan sona erdi. Türkiye ve Avustralya’nın hazırladığı, ülkelerin çoğunun desteklediği Antalya Mutabakatı, fosil yakıt anlaşmazlığına takıldı. İki gün uzayan görüşmelerde AB, Panama, Marshall Adaları, Norveç ve Vanuatu’nun itiraz ettiği Örtü Karar Taslağı kabul edilmedi.

UZLAŞI SON ANDA BOZULDU

9 Kasım’da başlayan zirvenin 20 Kasım’da bitmesi planlanıyordu. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kapanış öncesinde “Gördüğümüz yüksek çoğunlukla bir uzlaşı var. Çok ufak tefek konular kaldı” dedi. Ancak itirazlar üzerine uzlaşı sağlanamadı. Reuters haber ajansına göre AB, fosil yakıtlardan uzaklaşma taahhüdünün metne yeniden eklenmesini istedi. Ancak dördüncü ve son taslakta da kömür, petrol ve doğal gazdan uzaklaşılmasına ilişkin açık ifade bulunmadı. Yalnızca 2023’teki COP28 mutabakatına atıf yapıldı. İrlanda İklim ve Enerji Bakanı Darragh O’Brien, fosil yakıtlara açıkça değinmeyen metni kabul etmeyeceklerini bildirdi. Norveç ve bazı ada ülkeleri de taslağı yetersiz buldu.

PETROL ÜRETİCİLERİ KARŞI ÇIKTI

Suudi Arabistan öncülüğündeki petrol üreticisi ülkeler, fosil yakıtlardan uzaklaşma ifadelerinin çıkarılmasını istedi. Bu ülkeler, fosil yakıt ifadelerinin silinmesi ve karbon yakalama teknolojilerine yer verilmesi için baskı yaptı. Rusya da petrol üreticilerini destekleyerek bu taahhüde karşı çıktı. Rus temsilci Sergey Kononuçenko, petrol ve doğal gaz arzının hızla azaltılmasının enerji kıtlığına, fiyat artışlarına ve daha kirli yakıtlara yönelişe neden olabileceğini savundu; AB’yi eleştirdi. AB temsilcisi ise bazı petrol üreticisi ülkeleri müzakereleri kendi çıkarlarına göre yönlendirmek ve görüşmeleri rehin almakla suçladı.

Reklam Reklam

1,5 DERECE HEDEFİ TARTIŞILDI

Paris Anlaşması’nın küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefi de gündeme geldi. Son taslakta mevcut gidişatla bu eşiğin aşılmasının beklendiği belirtildi. Bunun iklim krizinin olumsuz etkilerini artıracağı vurgulandı. Sıcaklığın karbon uzaklaştırma teknolojileriyle yeniden 1,5 derecenin altına indirilmesi öngörülürken bazı ülkeler, bu yaklaşımın fosil yakıt kullanımına gerekçe yapılabileceğini savundu.

MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Afrika Grubu ve Çin, çekincelerine rağmen taslağı destekledi. Kurum, kapanışta bazı ülkelerin tarihi sorumluluğun gerektirdiği gayreti göstermediğini belirterek “Türkiye olarak Antalya’da uzlaşının bütün imkânlarını zorladık. Ortaya koyduğumuz eylem gündemi, geliştirdiğimiz iş birlikleri ve kurduğumuz uluslararası ortaklıklar bu emeğin kalıcı kazanımlarıdır” dedi. Kurum, “Bugün burada yaşananları, tıkanan müzakereleri ve süreçleri tüm dünyanın ve insanlığın takdirine bırakıyorum. Az sonra vuracağım tokmak bu oturumu kapatacaktır ancak mücadelemiz devam edecektir” diye konuştu. Kurum, yeni taslak hazırlamayacaklarını, mevcut kararları uygulayacaklarını bildirdi. Uyum Fonu, Yeşil İklim Fonu, Kayıp ve Zarara Müdahale Fonu ile adil geçiş programına ilişkin kararlar kabul edildi. Ancak Reuters’a göre COP31, 2009’daki Kopenhag Zirvesi’nden bu yana ilk kez genel anlaşma olmadan bitti. BM Genel Sekreteri António Guterres de sonuçtan derin hayal kırıklığı duyduğunu açıkladı.

Reklam Reklam

Gündem

COP31 Başkanı Murat Kurum’dan müzakere mesajı: Bir kelimeye takılıp süreci engellediler

Gündem

Murat Kurum ‘cinsiyet eylem planı’ ifadesine karşı çıktığı anda sözünü kesen BM görevlisine izin vermedi: Simon yerine geç