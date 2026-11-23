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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, aralık ayının ilk haftası Libya’ya gidecek. 8-9 Aralık’ta düzenlenecek Türkiye-Afrika Zirvesi kapsamındaki ziyaret, Erdoğan’ın uzun yıllar sonra Libya’ya yapacağı ilk ziyaret olması nedeniyle önem taşıyor. Ankara’nın Libya’nın iki tarafıyla yürüttüğü temasların yoğunlaştığı dönemde yapılacak ziyaretin gündeminde ikili ilişkilerin yanı sıra Libya’daki siyasi süreç ve ülkedeki bölünmüşlüğün sona erdirilmesi yer alacak.

İKİ TARAFI BULUŞTURAN TEK ÜLKE TÜRKİYE

Türkiye, 2019 yılında Trablus yönetimine verdiği askeri ve siyasi destekle Libya’nın batısındaki dengelerde belirleyici rol oynadı. Milli Birlik Hükümeti’nin varlığını sürdürmesi ve başkentin savunulmasında Türkiye’nin desteği etkili oldu. Ankara, sonraki süreçte doğu Libya ile ilişkilerini de geliştirerek iki tarafla doğrudan temas kurmaya başladı. Türkiye bugün Libya’nın doğusu ve batısıyla aynı anda diplomasi yürüten ve taraflar arasında diyaloğun geliştirilmesi için girişimlerde bulunan ülke konumunda.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki Libya heyeti önceki gün Türkiye’ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Dibeybe ile İstanbul’da görüştü.

ORTAK TATBİKAT VE DENİZ ANLAŞMASI

Türkiye’nin iki tarafla geliştirdiği ilişkiler askeri ve diplomatik alanda da karşılık buldu. EFES-2026 Tatbikatı’na Libya’nın doğusu ve batısından askerler birlikte katıldı. Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı da Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylandı. Bu gelişmeler, Ankara’nın Libya’nın farklı kesimleriyle yürüttüğü ilişkilerin somut örnekleri arasında yer aldı.

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HEDEF TEK LİBYA

Ankara, Libya’da doğu ve batı arasındaki siyasi ayrılığın sona erdirilmesi, kurumların birleştirilmesi ve ortak bir yönetim yapısının oluşturulması için taraflarla temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti de Türkiye’nin Libya’nın siyasi birliğine yönelik diplomatik girişimlerinin devamı niteliğinde olacak.

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