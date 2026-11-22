Türkiye; dünyanın geleceği için inisiyatif olarak COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında 1 yıldır ortaya koyduğu 10 maddelik eylem gündemi 2035’e ilişkin 6 küresel hedefi ile ülkelere ‘uygulamaya’ geçme için yol haritası sundu. Diyalog Uzlaşı ve Aksiyon çağrısıyla artık dünyanın ‘Uygulama COP’un hayata geçmesi için hazırladığı Antalya Mutabakatı, AB’nin teknik düzeyde kalan ısrarları sonucu geçmedi. AB temsilcisi gündem sırası Örtü Karar’a gelmeden AB’nin Antalya Mutabakatı’na karşı çıktığını beyan etti. AB delegesinin tavrı üzerine COP31 Bakanı Kurum metinde yapılan son revizelere dikkat çekmek için söz aldı. Bu sırada Söz sırası gelen Gana’nın tepkisi üzerine salonda gerginlik yaşandı. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell kürsüye yaklaşıp Bakan Kurum’un sözünü kesmek isteyince Kurum ‘oldubitti’ ye müsaade etmeyerek, “Simon yerine geçer misin söz vereceğim, Simon yerine geç” ifadesini kullandı.

Bakan Kurum son ana kadar uzlaşma aradı

Dünyanın geleceği için umudunu son ana kadar koruyan Türkiye’nin sesi olan COP31 Başkanı Kurum, “Sizlerle görüşmeler yaptık. Sizlerle istişareler yaptık ve istedik ki bu salondan bir karar çıksın. Bunun mücadelesi için uygulamanın ilerletilmesi için. Paris Anlaşması'nın 1,5 derece hedefini pusula tutarak, uygulamada ilerlemeyi esas alarak, elektrifikasyonda 2035'e 35 hedefini ortaya koyarak, uyum finansmanının 3 katına çıkarılması noktasındaki irademizi ortaya koyarak, emisyon azaltımı noktasında metan emisyonlarının azaltılması bakışını güçlü bir şekilde ortaya koyarak, yine temiz teknolojilerle karbon yakalama uygulamalarını ortaya koyarak aldığımız tüm kararlarda aldığımız tüm kararlarda hep birlikte çalıştık. Saatlerce, günlerce burada konuşmalar yaptık, müzakereler yaptık. Herkesi sabırla dinledik. İstedik ki bu salondan bir karar çıksın. İstedik ki burada hep birlikte bizi bu salon dışında bekleyen insanlığa güzel bir mesaj verelim. O kararlılığı hep birlikte yansıtalım istedik. 196 ülkenin bir araya gelip uzlaşması adına da hem sevgili dostum Chris hem de ben ekiplerimizle geceler boyu o müzakereleri sizlerle birlikte sürdürdük. Ve istiyoruz ki burada tüm dünyaya güzel mesajlar verelim” diye konuştu.

Katılımcılardan en çok övgü alan COP

Katılımcıların organizasyon açısından en iyi COP, toplantılar ve uzlaşma süreçleri için örnek gösterdiği COP31 ilk kez yapılan Divan Toplantısı ile de dünya gündemine oturdu. 100’den fazla ülkenin bakanlarını müzakere görüşmelerinden önce bir araya getiren Kurum, Türk diplomasisinin tüm kanallarını dünyanın geleceği için seferber etti. COP31 Başkanlığı’nın 1,5 derece kararlılığını, Türkiye’nin 35’e 35 elektrifikasyon hedefini, karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojileri ile uyum finansmanının 2035 yılına kadar en az 3 katına çıkarılması yönündeki kararlılığının yer aldığı Örtü Karar AB’nin elektrifikasyona karşı çıkması yüzünden onaylanmadı. Yine finansman ile projeyi aynı mekanizmada toplayan İklim Uygulama Köprüsü dirençli şehirler için SURFF mekanizması, Okyanus ve Buzulların geleceğini şekillendirecek kararların yer aldığı Antalya Mutabakatı çok sayıda ülkenin onayına rağmen AB uzlaşmaya yanaşmadı.

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Antalya mutabakatına AB engeli

BM’nin dünya için ortak karar alırken oy birliği kuralı doğrultusunda sadece AB’nin tutumu çok sayıda ülkenin uzlaşısına rağmen Antalya Mutabakatı’nın ve dünyanın geleceğinin önünü kesti. Bir kez Daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Daha adil bir dünya için seslendirdiği “Dünya 5’ten büyüktür” çağrısının haklılığı ortaya çıktı. Antalya Mutabakatının kabul edilmesi özellikle kırılgan toplumlar, finansman bekleyen coğrafyalar ve iklim şokları altında yaşam mücadelesi veren halklar için hayal kırıklığı ile sonuçlandı.

AB tepki görünce salonu terk etti

Suudi Arabistan, Rusya, Çin, Azerbaycan, Pakistan, Umman başta olmak üzere birçok ülke Türkiye’nin elektrifikasyon hedefine ikna olup teşekkür ederken AB’nin ‘teknik’ detay takıntısı tepki çekti. Genel Kurul’da Türkiye’ye destek konuşmaları yapıldı. AB’ni tavrına en net tepki Rusya’dan geldi. Rusya, ‘AB’yi iklim finansmanına ilişkin vergilerle gelir elde etmek ve az gelişmiş ülkeleri ezmekle’ suçladı. Türkiye’nin uzlaştırıcı diplomasisine rağmen AB’nin ‘Oldubitti’ tutumu ve teknik tanım bahanesi Genel Kurul’da tepki çekti. Türkiye’ye destek ve teşekkür konuşmaları yapılması üzerine AB heyeti salonu terk etti.

Uzlaşmazlığın sebebi oy birliği kuralı

BM’nin UNFCCC için de uyguladığı karar alabilmek için tüm taraf ülkelerin oy birliği ile mutabakat kuralı tek bir ülkenin veya bloğun itirazıyla metinlerin zayıflatılmasına neden oluyor. Yine gelişmiş ülkelerin finansman anlaşmazlıkları COP süreçlerini sekteye uğratıyor. İklim krizinden en çok etkilenen gelişmekte olan ülkelerin talep ettiği mali destek ile gelişmiş ülkelerin sunmaya hazır olduğu bütçe arasındaki uçurum kapanmıyor. Fosil yakıt üreten ve satın alan ülkelerin ve delegelerin müzakereler üzerindeki etkisi, bağlayıcı çıkış takvimlerinin kabul edilmesini bir kez daha engelledi.

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