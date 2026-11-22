Kurultayın ilk açıklanan takvime uygun şekilde yapılmasını savunan İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyesi Oğuz Kaan Salıcı ile aynı görüşteki bazı isimlerin partiden ihracı için girişimde bulunulması konuşuluyor.

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CHP’de kurultay takviminin ertelenmesiyle başlayan tartışma, parti içi disiplin krizine dönüşme riski taşıyor. Kurultayın ilk açıklanan takvime uygun şekilde yapılmasını savunan İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyesi Oğuz Kaan Salıcı ile aynı görüşteki bazı isimlerin partiden ihracı için girişimde bulunulması konuşuluyor.

YDK’YA SEVK EDİLSİN

Parti içindeki bazı çevrelerin Salıcı’nın yanı sıra PM Üyesi ve eski milletvekili Akif Hamzaçebi ile eski milletvekilleri Aytuğ Yağcı ve Atilla Sertel’in de kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilmesini istediği öğrenildi. Bu isimlerin, önümüzdeki günlerde Merkez Yönetim Kurulu’ndan (MYK) söz konusu yönde bir karar alınmasını talep etmeye hazırlandığı bildiriliyor.

KILIÇDAROĞLU MESAFELİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ihraç önerisine şimdilik sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Ancak MYK ve PM’deki bazı isimlerle örgüt yöneticileri arasında Salıcı’ya yönelik rahatsızlığın arttığı belirtiliyor. Parti kulislerinde Salıcı’nın kurultayın ertelenmesine karşı çıkmasının partiye zarar verdiği savunuluyor. Bazı çevrelerde Salıcı’nın tutumu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun partiye verdiği öne sürülen zararla karşılaştırılıyor.

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Erol: Yargıtay kararı beklenmeli

CHP’deki kurultay tartışmasına Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da katıldı. Parti içindeki üçüncü yol grubunun öncü isimlerinden Erol, yargı süreci kesinleşmeden yeni bir kongre takviminin başlatılamayacağını savundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erol, 38. Olağan Kurultay’ın 2023 yılında seçilen delegelerle tamamlanması gerektiğini kaydederek, “Yargı sürecinin kesinleşmesinin ardından, 38. Olağan Kongre takvimi kapsamında 2023 yılında seçilmiş mevcut kurultay delegeleriyle 38. Olağan Kurultay’ın toplanarak sonuçlandırılması gerekmektedir. Ayrıca, Yargıtay kararı kesinleşmeden olağan veya olağanüstü kongre yapılamaz” ifadelerini kullandı.

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