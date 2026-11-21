Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Balkan Gençlik Okulu’nun onuncu yılında sekiz ülkeden yaklaşık 400 genci Kosova’nın başkenti Priştine’de buluşturdu. Balkan Gençlik Zirvesi’nde, Türkiye ile Balkanlar’daki sivil toplum kuruluşlarının ortak projeler geliştirmesini sağlayacak Kardeş STK İş Birliği Programı duyuruldu.

Balkanlar’da gençler arasındaki kültürel bağları güçlendirmek amacıyla 2016 yılında başlatılan Balkan Gençlik Okulu, onuncu yılını Kosova’da düzenlenen zirveyle tamamladı. Priştine’de gerçekleştirilen programa Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Yunanistan’dan gençler katıldı. Zirvenin açılışında Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka, Türkiye’nin Priştine Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Babür Hızlan ve YTB Başkanı Abdulhadi Turus yer aldı. Gençler yıl boyunca edindikleri deneyimleri paylaşırken, Türkiye ve Balkanlar’dan sivil toplum temsilcileri de ortak çalışma imkânlarını değerlendirdi.

ON YILDA 3 BİN 500 GENCE ULAŞTI

YTB’nin bölgedeki sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttüğü Balkan Gençlik Okulu, on yılda yaklaşık 3 bin 500 gence ulaştı. Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik program kapsamında gençler, 8 ila 12 hafta boyunca Balkanlar’ın tarihi, ortak kültürel mirası ve sanat alanlarında eğitim aldı. Türkiye’ye düzenlenen kültür gezileriyle de farklı şehirleri tanıma fırsatı buldu. Bu yıl sekiz ülkede 15 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yürütülen 15 projeden 621 genç yararlandı. Zirvede programın gelecek on yılına ilişkin hedefler de görüşüldü.

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GENÇLER GÖNÜLLÜ OLARAK GERİ DÖNDÜ

Zirvede konuşan YTB Başkanı Abdulhadi Turus, programın kuruluş sürecini, “On yıl önce küçük bir fikirle yola çıktık. Balkanlar’ın genç nesillerini kendi coğrafyalarında, kendi şehirlerinde, o şehirleri en iyi tanıyan yerel sivil toplum kuruluşlarıyla buluşturmak istedik.” sözleriyle anlattı. Türkiye gezilerinin karşılıklı tanışmaya katkısına değinen Turus, “Gençlerimiz o gezide şehirlerimizi, sofralarımızı ve insanlarımızı yakından gördü, biz de onların gözünden kendimizi yeniden tanıma fırsatı bulduk.” dedi. Programa geçmiş yıllarda öğrenci olarak katılan bazı gençlerin bugün yürütücü kuruluşlarda gönüllü olarak görev aldığını belirten Turus, yeni dönem çalışmalarına gençlerin de yön vermesini istedi. Turus, “Önerilerinizi, eleştirilerinizi ve hayallerinizi yürütücü kuruluşların temsilcileriyle ve bizimle paylaşmanızı bekliyoruz. Sevgili gençler, bu dostluğun yeni sayfalarını sizler yazacaksınız.” ifadelerini kullandı.

KARDEŞ STK PROGRAMI BAŞLIYOR

Turus, zirvede Kardeş STK İş Birliği Programı’nı (KSİP) da duyurdu. Yeni programla Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının, soydaş ve kardeş toplulukların yaşadığı ülkelerdeki kuruluşlarla ortak projeler yürütmesi hedefleniyor.

Başvuruların Türkiye’den en az bir kuruluş ile ilgili ülkelerden en az bir kuruluşun ortaklığıyla yapılması öngörülüyor. Eğitimde fırsat eşitliği, sosyal girişimcilik, yapay zekâ, veri okuryazarlığı ve insan hakları gibi alanlarda projeler hazırlanabilecek. Çalışmalar Türkiye’de veya ortak kuruluşun bulunduğu ülkede gerçekleştirilebilecek. Programla kuruluşların deneyimlerini paylaşması, gençlerin geliştirdiği fikirlerin hayata geçirilmesi ve proje tamamlandıktan sonra da iş birliklerinin devam etmesi amaçlanıyor.

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