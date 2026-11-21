İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, ABD ile İran arasında süren savaşın tamamen İsrail’in çıkarları için olduğunu ortaya koyan bir açıklama yaptı. Leiter, Newsmax televizyonuna yaptığı açıklamada, “İran mağlubiyete uğratılınca ABD askerleri eve dönebilir” diye konuştu. Leiter’in açıklamaları, geçtiğimiz hafta Washington’u ziyaret eden Mossad Başkanı Roman Gofman’ın ABD yönetimine İran’a karşı geniş çaplı saldırılar başlatılması için baskı yaptığı yönündeki iddiaların yoğunlaştığı bir dönemde geldi. ABD basını, Gofman’ın Washington’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından hazırlanan, “İran’a karşı 4 ila 7 gün sürecek yoğun bombardıman başlatma” teklifini sunduğunu öne sürdü.

KARAR TRUMP’A AİT AMA…

Newsmax’a verdiği röportajda, ABD'nin İran'a yönelik yeni geniş çaplı saldırı başlatma kararı alması durumunda saldırılara katılacaklarını belirten Leiter, saldırı kararının Trump'a ait olduğunu aktararak "Amerikalı askerler, ailelerinin yanına İran yenilgiye uğradığında dönebilir" ifadesini kullandı. İran'ın hedefinin "Yahudi-Hristiyan Batı medeniyeti" olduğunu ve "yönetimin devrilmesi gerektiğini" savunan Leiter, İran'ın İsrail için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu savunarak, kitle imha silahlarına sahip olması halinde İsrail'i hedef alacağını ileri sürdü. Büyükelçi Leiter, İran'ın yenilgiye uğratılacağını öne sürerek "kırılma noktası aşıldıktan sonra Sovyetler Birliği'nin çökmesi gibi İran yönetiminin de çökeceğini" iddia etti.

Leiter, Amerikan kamuoyunda büyük tepki çeken açıklamaları sonrası dün yaptığı sosyal medya paylaşımında "Açık olanı ifade edelim: Amerikan birliklerinin ne zaman ve nerede konuşlandırılacağına yalnızca ABD Başkanı karar verir" ifadesini kullanarak sözlerinin yanlış anlaşıldığını ima etti.

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Yechiel Leiter.

SİLAH AKIŞI SÜRÜYOR

ABD kamuoyu, kasım ayı başında yapılan ara seçimler öncesi Trump’ın İran’a yönelik savaşı İsrail’in çıkarları için sürdürdüğü ve İsrail’in Washington’daki karar alma mekanizmalarını yönettiği eleştirileri içinde rakip Demokrat Parti’yi, Kongre’de çoğunluğa taşımıştı. Trump, seçimlerden önce yaptığı son hamlede İsrail’i mali-askeri yardımın yıl sonuna kadar duracağını açıklamıştı. Buna rağmen ABD yönetimi, İsrail’e silah yardımını sürdürüyor. Middle East Eye’ın (MEE) haberine göre, ABD yönetimi İsrail’e ek Patriot hava savunma sistemleri ve erken uyarı radarları gönderdi.

KİRLİ İSTİHBARAT İSRAİL’DEN

Gofman’ın Washington ziyaretinin detayları da Leiter’in öz güvenini doğrulayan cinsten. ABD basınına göre İsrailli yetkililer, İran’ın bölgesel bir tehdit oluşturan önemli kimyasal ve biyolojik silah yeteneklerine sahip olmaya devam ettiğini ve bunların ABD ile Avrupa’ya yönelik terör saldırılarında kullanılabileceğini ileri sürüyor. Ayrıca İranlıların bölgedeki dronları bu silahlardan bazılarıyla donatabileceğini ve bunları İsrail’e veya komşularına saldırmak için kullanabileceğini öne sürdüler. İsrailliler, İranlıların üst düzey ABD yetkililerine karşı kimyasal ajanlar kullanmayı planladığını iddia eden istihbarat paylaştı. İstihbarat hakkında bilgilendirilen ve kamuoyuna açıklama yapmaya yetkili olmayan bir kişi, bu tür bir tehdidin son haftalarda Hazine Bakanı Scott Bessent’in evinden taşınması kararının ilgili olduğunu söyledi.

“MEĞER BAŞKOMUTAN LEITER'MİŞ”

Yechiel Leiter’in sözlerine İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’den alaycı bir cevap geldi. Arakçi, konuya dair yaptığı açıklamada, “İsrail Büyükelçisi'nin ABD ordusunun başkomutanı olduğunu bilmiyorduk" dedi. Sosyal medya platformu X’teki hesabında Leiter'in, sözlerini alıntılayan Arakçi, "İsrail’in Washington Büyükelçisi’nin ABD Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı olduğunu bilmiyorduk" ifadelerini kullandı.

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