Brüksel'de cuma günü düzenlenen zirvenin ardından yapılan açıklamada, müzakerelerin tamamlandığı ve ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını aralayacak anlaşmanın sağlandığı bildirildi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre taraflar; gençlerin karşılıklı hareketliliğini sağlayacak bir program, sağlık ve bitki sağlığı standartlarına ilişkin bir anlaşma ve emisyon ticaret sistemlerinin birbirine bağlanması konularında uygulama takvimleri üzerinde uzlaştı. Anlaşmanın ayrıntılarının ortak bir açıklamayla kamuoyuna duyurulması bekleniyor. İngiliz hükümetinden bir sözcü, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, "Anlaşma tamamlandı. Müzakereler sonuçlandı. Şimdi her iki taraf da uygulama süreci için çalışacak" dedi. Sözcü, uluslararası anlaşmalarda olduğu gibi her iki ülkede de gerekli hukuki süreçlerin işletileceğini belirterek, bazı başlıklardaki görüşmelerin ise devam edeceğini ifade etti.

Uzun müzakereler bekliyor

Sağlanan uzlaşmalara rağmen, ilişkilerin kapsamlı biçimde yeniden düzenlenmesi için önlerinde uzun bir müzakere süreci bulunuyor. Öğrenci harçlarından imalat sektöründeki düzenlemelere kadar pek çok konuda aylar, hatta yıllar sürebilecek görüşmelerin yapılması bekleniyor. Burnham, daha önce İngiliz kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, AB ile gelecekte kurulacak ilişkiler bakımından tüm seçeneklerin masada tutulması gerektiğini söylemişti. Bu seçenekler arasında, 27 üyeli Avrupa Birliği'ne yeniden katılmak da bulunuyor. Bununla birlikte Burnham, Brexit kararının geri alınmasının olası sonuçlardan yalnızca biri olduğunu ve böyle bir adımın yakın zamanda gündeme gelmesinin beklenmediğini vurgulamıştı. Öte yandan, AB ile ilişkilerin yeniden yakınlaştırılması yönündeki bu adımların ve olası bir yeniden üyelik tartışmasının, İngiltere'de Brexit'i destekleyen ve Avrupa şüpheciliğini sürdüren geniş bir kesimin tepkisini çekmesi bekleniyor.

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