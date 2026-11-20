Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu'nun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto ile Ankara'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, iş birliğinin geliştirilmesi ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ele alındı.
Fitto'nun yapıcı rolü takdirle karşılandı
Fidan, Fitto'nun Türkiye ile AB arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını ve oynadığı yapıcı rolü takdirle karşıladıklarını dile getirdi.
Türkiye'nin AB ile ilişkilere ve iş birliğine verdiği önemi vurgulayan Fidan, iki tarafın ortak menfaatler temelinde önemli adımlar atabileceğini kaydetti.
Gümrük Birliği Kıbrıs meselesiyle ilişkilendirilmemeli
Fidan, "Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin geleceğinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından rehin alınmasına izin verilmesinin" doğru bir strateji olmayacağının altını çizdi.
Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin Türkiye ve AB'nin ortak ekonomik çıkarlarına hizmet edeceğini belirten Fidan, bu konunun Kıbrıs meselesiyle ilişkilendirilmemesi gerektiğini ifade etti.
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