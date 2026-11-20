Türkiye'nin denizlerde yürüttüğü petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde yeni bir dönem başladı. Somali açıklarında gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini tamamlayan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, ikinci yurt dışı operasyonu için Pakistan'ın Karaçi Limanı'na ulaştı.
PAKİSTAN SOKAKLARINDA ‘HOŞ GELDİN ORUÇ REİS’ PANKARTLARI
Pankartlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın fotoğraflarına da yer verildi.
PETROL VE DOĞAL GAZ İÇİN İKİ AYRI SAHADA ÇALIŞACAK
30 Ekim'de Mersin Taşucu Limanı'ndan hareket eden Oruç Reis, Pakistan kara sularında iki ayrı bölgede sismik araştırma gerçekleştirecek. Gemi, ilk olarak Karaçi açıklarındaki Indus-C Blok'ta bulunan Marjan sahasında 670 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplayacak.
Ardından Makran Blokları'na geçerek 2 bin 353 kilometrelik hat boyunca iki boyutlu sismik araştırma yapacak.
Toplanan veriler, deniz tabanının altındaki jeolojik yapıların incelenmesinde ve muhtemel petrol ile doğal gaz kaynaklarının belirlenmesinde kullanılacak.
SOMALİ'DEN SONRA YENİ ROTA PAKİSTAN
Türk mühendisler tarafından geliştirilen Oruç Reis, daha önce Somali açıklarında dokuz ay süren görevinde 4 bin 464 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplamıştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Pakistan görevinin iki ülke arasındaki enerji iş birliğine katkı sağlayacağını belirterek Türkiye'nin denizlerdeki arama tecrübesini dost ülkelerle paylaşmaya devam edeceğini vurguladı.
Oruç Reis'in Pakistan'daki çalışmalarıyla Türkiye'nin uluslararası enerji arama faaliyetlerine yeni bir halka eklenmiş olacak.
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