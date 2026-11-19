Çin’in Shenzhen kentinde gerçekleştirilen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi, liderler arasındaki kritik görüşmelerin yanı sıra protokol detaylarıyla da dikkat çekti. Zirve kapsamında çekilen görüntülerde, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in yan yana ve önde yürüdüğü anlarda, Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi’nin arkada tek başına kaldığı anlar öne çıktı.

Zirveye katılan liderlere uygulanan karşılama törenlerinde Pekin yönetiminin belirgin bir ayrım yaptığı iddia edildi. Aktarılan bilgilere göre, ABD Başkanı Donald Trump havalimanında bizzat Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından karşılanırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Şi’nin en yakın yardımcılarından Cai Qi karşıladı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung için de üst düzey askeri törenlerin düzenlendiği belirtildi.

Buna karşılık, görev süresi boyunca ilk kez Çin’i ziyaret eden Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi’nin, kırmızı halıya rağmen daha mütevazı bir törenle ve nispeten alt düzey bir yetkili olan Çin’in eski Yunanistan Büyükelçisi Zhang Qiyue tarafından karşılandığı ifade edildi. Takaiçi’nin zirve sırasında Çin lideri Şi Cinping ile yalnızca kısa bir tokalaşma gerçekleştirebildiği kaydedildi.

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GERİLİMİN ARKA PLANINDA TAYVAN AÇIKLAMARI VAR

Diplomatik çevreler ve kaynaklar, Pekin yönetiminin Japonya Başbakanı’na yönelik bu mesafeli tutumunu iki ülke arasında son dönemde yükselen Tayvan gerilimine bağlıyor. Söz konusu soğuk havanın, Takaiçi’nin Tayvan’a yönelik olası bir Çin saldırısı durumunda Japonya’nın kolektif öz savunma hakkını kullanabileceğine dair yaptığı açıklamalardan kaynaklandığı değerlendiriliyor.