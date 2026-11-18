İsrail'in 20 yıl önce gerçekleştirdiği öne sürülen Mossad operasyonu, ABD basını tarafından yeniden gündeme taşındı. New York Times'ın eski bir olayı güncelmiş gibi servis ettiği haberini DW Türkçe de yayımladı.
2006 yılına ait iddiaları yeniden dolaşıma sokan yayın, İsrail'in Türkiye'de hâlâ faaliyet gösterdiği mesajını öne çıkardı. Türkiye'nin istihbarat gücündeki değişimi ve Mossad'a yönelik operasyonları ise görmezden gelindi.
DW Türkçe, algı operasyonuna nasıl destek verdi?
New York Times, üç eski ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Mossad'ın Aralık 2006'da İstanbul'da İranlı eski general Ali Rıza Asgari'yi kaçırdığını öne sürdü.
Haberde, Asgari'nin haftalarca sorgulandığı, İsrailli pilot Ron Arad hakkında bilgi vermemesi üzerine öldürüldüğü ve cesedinin Karadeniz'e atıldığı iddia edildi. DW Türkçe de bu iddiaları yayımlayarak 20 yıllık dosyayı yeniden Türkiye gündemine taşıdı.
MİT'in Mossad operasyonlarını yok saydılar
İsrail'in Türkiye'de hâlâ operasyon yapabildiği mesajı verilirken, MİT'in Mossad'ın ajan ağına yönelik yürüttüğü operasyonlar haberlerde yer bulmadı.
Son üç yılda düzenlenen 6 operasyonda 118 kişi hakkında işlem yapıldı. Mossad'ın Türkiye'deki yapılanmasına yönelik bu operasyonlar, Türkiye'nin istihbarat kapasitesini ve sahadaki mücadelesini ortaya koydu.
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