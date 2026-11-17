Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı Ocak 2027'de yapılacak maaş zammına çevrildi. Enflasyon verilerinin peş peşe açıklanmasıyla birlikte öğretmen, polis, doktor ve hemşire maaşları için yeni tablolar masaya yatırıldı. Polis maaşlarının 100 bin TL barajını aşması beklenirken, en düşük memur maaşının 76 bin TL'ye dayanacağı öngörülüyor. Peki, piyasa beklentileri ve Merkez Bankası tahminleri ışığında hangi meslek grubu yeni yılda ne kadar maaş alacak? İşte kuruşu kuruşuna detaylı zam oranları ve meslek meslek tahmini maaş beklentileri...
Yılın son aylarına girilirken, 6,5 milyonu aşkın kamu çalışanı ve emeklisini yakından ilgilendiren zam oranları yavaş yavaş şekilleniyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre temmuz-ekim dönemini kapsayan dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,29'a ulaştı ve enflasyon farkı yüzde 1,20 olarak belirlendi. Toplu sözleşme artışının da eklenmesiyle şu an için dört aylık bazda yüzde 6,27'lik zam kesinleşmiş durumda.
Zam için masadaki 4 güçlü senaryo
Ancak nihai rakamı, kurumların yıl sonu tahminlerine göre şekillenen şu 4 farklı senaryo belirleyecek:
• Orta Vadeli Program (OVP): Yüzde 7
• Merkez Bankası tahmini: Yüzde 7,91 (2026 dördüncü enflasyon raporunda yıl sonu tahmini yüzde 29,5'e yükseltildi)
• Piyasa katılımcıları anketi: Yüzde 8,37 (Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,04)
• Finansal Kurumlar Birliği: Yüzde 8,39
Emniyet teşkilatında "100 Bin TL" sınırı aşılıyor
Ocak ayında yapılacak maaş güncellemelerinde en çok dikkat çeken grupların başında emniyet personeli geliyor. Yüzde 8,37'lik piyasa beklentisi dikkate alınarak yapılan hesaplamalar psikolojik sınırların aşılacağını gösteriyor:
• Mevcut durumda 92.618 TL olan polis memuru maaşının, 7.752 TL'lik bir artışla 100.370 TL'ye çıkması öngörülüyor.
• Halihazırda 101.242 TL kazanan başkomiserlerin aylığının ise 8.474 TL'lik artışla 109.716 TL seviyesine, yani 110 bin TL bandına yaklaşması bekleniyor.
Meslek meslek yeni maaş beklentileri
Sağlık çalışanlarından eğitimcilere, mühendislerden hukukçulara kadar milyonlarca personelin tahmini yeni maaşları da netleşmeye başladı. Yüzde 8,37'lik artış varsayımıyla hazırlanan tahmini maaşlar şu şekilde:
• Uzman Doktor: 185.020 TL (Mevcut: 170.730 TL)
• Profesör: 166.032 TL (Mevcut: 153.208 TL)
• Mühendis: 118.324 TL (Mevcut: 109.185 TL)
• Şube Müdürü: 116.075 TL
• Araştırma Görevlisi: 111.382 TL
• Avukat: 110.684 TL
• Uzman Öğretmen: 99.880 TL
• Vaiz: 94.263 TL
• Hemşire: 91.947 TL
• Öğretmen: 90.222 TL
• Teknisyen: 82.228 TL
• Üniversite Mezunu Memur: 79.186 TL
Memur emeklisinin geliri nasıl değişecek?
Görevdeki memurların yanı sıra, emeklilerin maaşlarında da ciddi bir güncelleme yaşanacak. Mevcutta 31.527 TL seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığının, farklı senaryolara göre 33.734 TL ile 34.172 TL bandına oturması bekleniyor.
Yüzde 8,37'lik orana göre bazı emekli meslek gruplarının tahmini maaşları şöyle listeleniyor:
• Müsteşar: 121.526 TL
• Genel Müdür: 107.695 TL
• Profesör: 87.227 TL
• Pratisyen Hekim: 74.440 TL
• 1. Sınıf Kaymakam: 71.365 TL
• Başkomiser: 51.884 TL
• Polis Memuru: 51.035 TL
• Öğretmen ve Hemşire: 49.859 TL
Kesin rakamlar için gözler yıl sonu verilerinde
Haberimizde yer alan tüm bu beklentiler, mevcut piyasa tahminleri ve enflasyon öngörülerine dayanarak hazırlanmış tahmini hesaplamaları yansıtıyor. Kamu çalışanlarının ve emeklilerin 2027 yılının ilk yarısında hesaplarında göreceği nihai ve kesin maaşlar, TÜİK tarafından açıklanacak olan kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin ardından netlik kazanacak.
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