Memur emeklisinin geliri nasıl değişecek?

Görevdeki memurların yanı sıra, emeklilerin maaşlarında da ciddi bir güncelleme yaşanacak. Mevcutta 31.527 TL seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığının, farklı senaryolara göre 33.734 TL ile 34.172 TL bandına oturması bekleniyor.

Yüzde 8,37'lik orana göre bazı emekli meslek gruplarının tahmini maaşları şöyle listeleniyor:

• Müsteşar: 121.526 TL

• Genel Müdür: 107.695 TL

• Profesör: 87.227 TL

• Pratisyen Hekim: 74.440 TL

• 1. Sınıf Kaymakam: 71.365 TL

• Başkomiser: 51.884 TL

• Polis Memuru: 51.035 TL

• Öğretmen ve Hemşire: 49.859 TL



