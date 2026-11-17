Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner ve yönetim kurulu heyetiyle Ticaret Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bolat, ülke ekonomisinin ve ticari hayatın temel taşlarından olan esnaf ve sanatkarların taleplerini ve mevcut durumunu kapsamlı şekilde ele aldıklarını bildirdi.

ESNAFIN FİNANSMANA ERİŞİMİ VE KREDİ KEFALET FAALİYETLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Bakan Bolat'ın paylaştığı bilgilere göre, Ankara'da gerçekleşen kritik toplantıda esnaf ve sanatkarları doğrudan ilgilendiren şu başlıklar üzerinde duruldu:Sektörel beklentiler: Esnaf ve sanatkarların sahadaki mevcut durumu ve sektör bazlı ihtiyaçları gözden geçirildi.Finansman ve kredi destekleri: Esnafın finansmana ulaşım imkanları ile kredi ve kefalet kooperatiflerinin yürüttüğü faaliyetler üzerine detaylı değerlendirmeler yapıldı.

2,3 MİLYON ESNAFI TEMSİL EDEN DEV TEŞKİLAT YAPISI ELE ALINDI

Görüşmede TESK'in Türkiye genelindeki yaygın örgütlenme ağı ve ekonomide üstlendiği stratejik rol de gündeme geldi. Bakan Bolat, 82 esnaf ve sanatkar odaları birliği, 13 mesleki federasyon ve 2 bin 973 meslek odası aracılığıyla yaklaşık 2,3 milyon esnaf ve sanatkarı temsil eden TESK'in, ülke ekonomisindeki kilit konumuna dikkat çekti.

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"TESK VE TESKOMB İLE İŞ BİRLİĞİMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Ahilik kültürünün asırlardır yaşattığı dayanışma, dürüstlük ve helal kazanç anlayışının temsilcisi olan esnafı desteklemenin öncelikli sorumlulukları arasında yer aldığını vurgulayan Bakan Bolat, esnafın üretim, istihdam ve ticaret hayatına katkılarını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Bolat, TESK ve TESKOMB başta olmak üzere tüm esnaf teşkilatlarıyla istişare ve iş birliğinin kararlılıkla devam edeceğini ifade ederek Mehmet Yiğiner ve heyetine teşekkür etti.

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