En güvenilir müttefik Türkiye

İran savaşı sonrasında Ortadoğu'da güvenlik dengeleri yeniden şekillenirken Türkiye, Körfez ülkelerinin savunma stratejilerinde giderek daha önemli bir konuma yerleşiyor. ABD'nin bölgedeki askerî varlığına rağmen Körfez ülkelerinin İran ve bağlantılı güçlerin saldırılarına maruz kalması, mevcut güvenlik mekanizmalarının yeterliliğini tartışmaya açtı. Bölge ülkeleri artık yalnızca silah tedarikine değil, caydırıcılık sağlayabilecek ve gerektiğinde bölgesel gelişmelere müdahil olabilecek stratejik ortaklara yöneliyor. Haaretz'te Zvi Barel imzasıyla yayımlanan değerlendirmeye göre, Mekke Savunma İttifakı ve Türkiye ile Katar arasında imzalanan savunma anlaşması, bu yeni dönemin önemli göstergelerinden. Ankara ve Doha arasındaki askeri iş birliğini bir üst aşamaya taşıyan anlaşma, ortak güvenlik politikası ve tehditlere karşı istişare mekanizmalarını güçlendiriyor. Anlaşma doğrudan karşılıklı askerî müdahale yükümlülüğü getirmese de Türkiye'nin Körfez güvenlik yapılanmasındaki rolünün kilit noktaya geldiğini gösteriyor.

GÜVENLİK DENKLEMİNDE AĞIRLIĞI ARTIYOR

Analizde, Türkiye'nin yükselen konumunun Katar ile sınırlı olmadığı belirtiliyor. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında oluşturulan Mekke Savunma İttifakı'nın, Ankara'nın bölgesel güvenlik denklemindeki ağırlığını ortaya koyduğuna vurgu yapılıyor. Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olması, gelişmiş savunma sanayii ve askerî teknoloji üretim kapasitesi, Körfez ülkeleri açısından önemli avantajlar sunduğuna dikkat çekiliyor.

ALTERNATİF DEĞİL YENİ GÜVENLİK ORTAĞI

Yazıya göre özellikle İran savaşı ile birlikte, Washington'ın iç ve dış politikası çerçevesinde, Ortadoğu'daki etkisinin geleceğine ilişkin belirsizlikler, bölge ülkelerini güvenlik ortaklıklarını çeşitlendirmeye yöneltiyor. Türkiye, bu süreçte ABD'nin yerine geçerek değil, yalnızca silah tedarikçisi konumunda da kalmayarak, Körfez ülkelerinin savunma yapılanmasında bir ortak olarak konumunu giderek sağlamlaştırıyor. Zvir Barel'in ifadesiyle, "Ankara artık sadece kraliyet saraylarında ağırlanan bir konuk değil aynı zamanda İran savaşı sonrasında şekillenmeye başlayan yeni bölgesel savunma stratejisinin doğal bir parçası" haline geliyor.

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DİPLOMATİK ETKİNLİĞİN MEYVESİ

Ankara'nın Suriye'deki gelişmeler, terörle mücadele ve bölgesel diplomasi alanlarında üstlendiği rol de analize göre bu konumunu destekliyor. Bölge ülkelerinin gözünde Avrupa ülkelerinin de ABD'ye bağımlı olmayan savunma kapasitesi oluşturma arayışında Türkiye'yi önemli bir askeri teknoloji üreticisi olarak ortaya çıkması, değerini artıran bir role sahip.

İSRAİL'İN PLANINA ENGEL OLDU

Haaretz'in analizine göre bu gelişme İsrail açısından da yeni bir stratejik değerlendirme ihtiyacı doğurmuş durumda. ABD desteğiyle imzalanan Abraham Anlaşmaları İsrail'e Körfez'de çeşitli açılımlar sağlamış olsa da Türkiye'nin sundukları karşısında yetersiz kaldığı kabul ediliyor. Türkiye'nin askeri kapasitesi, bölgesel nüfuzu ve savunma teknolojileriyle Körfez ülkelerinin ihtiyaç duyduğu caydırıcılık, deniz güvenliği ve bölgesel krizlere müdahil olma alanlarında farklı imkânlar sunduğuna işaret edilerek, Ankara'nın el üstünlüğüne sahip olduğu değerlendiriliyor.

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