TBMM'de 'Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu' teklifi görüşülecek

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TBMM'de, bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurul'da, Kızılay ile ilgili düzenlemeleri içeren 'Türk Kızılay Kanunu' teklifi görüşmelerine devam edilecek. Tüm maddeleri kabul edilen teklifin oylanarak kanunlaşmasının ardından 'Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu' teklifi görüşülecek. Teklife göre; yabancı dijital konaklama platformları Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi almadan faaliyete başlayamayacak. Platformlar, başka bir işletme veya izin belgesi istenmeyecek. Belge ücreti 5 milyon TL olacak. Bu rakam her yıl 'Vergi Usul Kanunu'nda yer alan değerleme oranına göre artırılacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı rakamı 2 katına kadar yükseltme ya da yarısına kadar indirmek için yetkili olacak. Belge ücreti Kültür ve Turizm Bakanlığı döner sermaye hesabına yatırılacak.

PLATFORMLAR EN AZ 1 KİŞİYİ TEMSİLCİ OLARAK BELİRLEYECEK

Teklifle yabancı dijital konaklama platformları adli ve idari makamlar tarafından gönderilecek tebligat, bildirim veya talepleri yerine getirebilmek için en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci belirleyecek. 'Türk Ticaret Kanunu'na göre temsilcinin tüzel kişilik olması halinde yetkili kişilerden en az bir kişi Türk vatandaşı ve Türkiye'de mukim olması zorunlu olacak. Temsilcinin gerçek kişi olması halinde de bu şart geçerli olacak. Platformlar, Bakanlıktan turizm belgeli konaklama işletmeleri ile Bakanlıktan izin belgeli turizm amaçlı kiralanan konutların elektronik ticaretini ve elektronik yolla gerçekleştirilen uçak bileti satışlarını doğrudan gerçekleştirebilecek. Platformları izin belgesi kapsamı dışında faaliyette bulunamayacak, başka ürünlerin satış ve pazarlamasını gerçekleştiremeyecek. İzin belgesi kapsamındaki faaliyetlerini yalnızca bu faaliyetler için kullanacağı elektronik ticaret ortamı üzerinden gerçekleştirmek zorunda olacak.

15 GÜN SÜRE

Platformlar izin belgelerinde meydana gelen değişiklikleri 15 gün içerisinde Bakanlığa gönderecek. Bakanlığın talep ettiği bilgi ve belgelerin de 15 gönderilmesi zorunlu kılınacak ancak talep halinde Bakanlık süreyi 15 gün daha uzatabilecek. Konaklama işletmeleri ve turizm amaçlı kiralanan konutların elektronik ticareti ve tanıtımında belge numaralarını Bakanlıkça belirlenen usule uygun şekilde doğrulayarak faaliyetlerinde bu belge numaralarına yer vermek zorunda olacak. Herhangi bir hizmet verilmediği veya verilen hizmetin türü ve hizmet bedelinin tutar ya da oranı aracılık sözleşmesinde belirtilmediği hallerde faaliyete konu hizmeti verenden bedel alamayacak.

MÜŞTERİYE EKSİK HİZMET VEREN PLATFORMA PARA CEZASI VERİLECEK

Teklifle birlikte platformların satış bedeli üzerinden alınacak tutarın yüzde 17'yi geçmesi halinde haksız olarak alınan bedelin 10 katı tutarında idari para cezası verilecek. Aykırılığın, aynı yıl içerisinde 2'nci kez tespiti halinde ceza yüzde 50, üçüncü kez tespitinde iste izin belgesi iptal edilecek. Müşteriye verilen hizmetin eksikliği ya da hiç verilmemesi halinde sözleşme başına 50 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Belirlenen idari para cezaları ile mahkemelerin verdiği kararlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde platformlara 30 gün süre tanınacak. Platformlar bu süre sonunda yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde izin belgesi iptal edilecek. 'Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun'a göre yatırılması gereken turizm payının aynı kanuna göre belirlenen usul ve esaslara uygun olarak süresinde yatırılmaması halinde yabancı dijital konaklama platformuna bunun için 15 gün süre verilecek. Süre sonunda bu tutarın yatırılmaması halinde izin belgesi iptal edilecek.

KURTULMUŞ, İYİ PARTİ VE YENİ PARTİ'Yİ ZİYARET EDECEK

Öte yandan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin İYİ Parti ve Yeni Parti'yi ziyaret edecek. Ayrıca TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmeleri sürecek. Bu hafta komisyonda pazartesi günü Sağlık Bakanlığı, salı günü İçişleri Bakanlığı, çarşamba günü Milli Savunma Bakanlığı, perşembe günü ise Dışişleri Bakanlığı bütçe teklifleri görüşülecek. Diğer taraftan çarşamba günü Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, 'Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplanacak. Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.

Başlıklar :TBMMYabancı Dijital Konaklama Platformları KanunuTeklif
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TBMM'de 'Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu' teklifi görüşülecek
Foto: DHA
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