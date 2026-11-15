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Özgür Özel A takımını seçti: Başarır ve Ağbaba'nın üzerini çizdi

14:28, 15/11/2026, PazarG: Güncelleme: 15:08, 15/11/2026, Pazar
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Veli Ağbaba - Özgür Özel - Ali Mahir Başarır

Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda 160 kişilik Parti Meclisi seçimi için blok liste yayımlandı. Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'nın listede yer almaması dikkat çekti.

Yeni Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlediği 1. Olağan Kurultayı, ikinci gününde devam etti.

Kurultayın bugünkü gündeminde, 160 kişilik Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi yer aldı.

Üye sayısı 160'a çıkarıldı

Kurultay öncesinde yapılan tüzük değişikliğiyle Parti Meclisi'nin üye sayısı, bir kurultay dönemiyle sınırlı olmak üzere 80'den 160'ye çıkarıldı.

Kurultayda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinin blok liste yöntemiyle yapılması kararlaştırıldı.

Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba listede yok

Ekonomi, tarım, sağlık, teknoloji ve kalkınma gibi başlıklarda partinin hükümet politikalarını belirlemek için oluşturulan grupta dikkat çeken isimler yer alırken bazı isimlerin kadroya dahil edilmemesi gündem oldu.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e olan yakınlıkları ile bilinen Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, listede yer almadı.

Tek aday olarak girdi

Kurultayın dün yapılan genel başkanlık seçiminde tek aday olan Özgür Özel, yeniden genel başkan seçildi.

Bin 202 kayıtlı delegeden 1157'sinin oy kullandığı seçimde, 1154 oy geçerli, üç oy geçersiz sayıldı. Özel, geçerli oyların tamamını aldı.


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Başlıklar :özgür özelali mahir başarırveli ağbabayeni parti
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Özgür Özel A takımını seçti: Başarır ve Ağbaba'nın üzerini çizdi
Veli Ağbaba - Özgür Özel - Ali Mahir Başarır
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