Zamir, Washington yönetimiyle 8 Haziran'da varılan geçici ateşkes anlaşmasına kadar sürdürülen 40 günlük harekatlarda İran'a ağır darbeler indirildiğini öne sürdü. Tahran yönetiminin nükleer programı, Hürmüz Boğazı'ndaki hakimiyeti ve gündemdeki diğer stratejik konularda başarı elde etmesine izin verilmeyeceğini belirten soykırımcı, hava filosunun tüm hedeflere kilitlenmiş ve silahlı vaziyette beklediğini aktardı. Güçlü bir saldırı başlatma kapasitesinin tamamlandığını ifade eden Zamir, İran'a yönelik yeni operasyonların planlandığını ima etti.
Lübnan'daki 'ölüm bölgesi' talimatı
Ateşkes görüşmelerindeki belirsizlik
Öte yandan bölgede insani arayış çerçevesinde geçici ateşkes ihtimali gündeme geldi. Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al-Mayadeen televizyonu, Lübnan'da bir haftalık geçici ateşkes uygulanacağını iddia etti. Ancak Haaretz gazetesi, İsrail ordusuna yönelik resmi bir ateşkes bildirimi yapılmadığını aktardı. Üst düzey bir İsrailli yetkili de konuyla ilgili kesin bir karar alınmadığını ifade ederken, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin bu akşam sunulan ateşkes önerisini müzakere etmek üzere toplanacağı basına yansıdı. Bu gelişmeler, bölgedeki gerilimin tırmanırken diplomasi kanallarının da işlediğini gösteriyor.
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