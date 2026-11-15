Katil İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir , işgal altındaki topraklarda faaliyet gösteren 162. Tümen'in karargahının bulunduğu Beyt Lif kasabasındaki birlikleri denetledi.

Zamir, Washington yönetimiyle 8 Haziran'da varılan geçici ateşkes anlaşmasına kadar sürdürülen 40 günlük harekatlarda İran'a ağır darbeler indirildiğini öne sürdü. Tahran yönetiminin nükleer programı, Hürmüz Boğazı'ndaki hakimiyeti ve gündemdeki diğer stratejik konularda başarı elde etmesine izin verilmeyeceğini belirten soykırımcı, hava filosunun tüm hedeflere kilitlenmiş ve silahlı vaziyette beklediğini aktardı. Güçlü bir saldırı başlatma kapasitesinin tamamlandığını ifade eden Zamir, İran'a yönelik yeni operasyonların planlandığını ima etti.

Lübnan'daki 'ölüm bölgesi' talimatı

Güney Lübnan'daki işgal alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İsrail Genelkurmay Başkanı, 2 Mart tarihinden bu yana 1700'ün üzerinde Hizbullah mensubunun etkisiz hale getirildiğini iddia etti. Zamir, Lübnan topraklarının güneyindeki Litani Nehri hattına kadar uzanan kesimin direniş güçleri için ölüm bölgesine dönüştürülmesi yönünde talimat verdiğini kaydetti. Bu açıklama, işgalci ordunun güneydeki askeri varlığını kalıcılaştırma niyetini gözler önüne seriyor.

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Ateşkes görüşmelerindeki belirsizlik

Öte yandan bölgede insani arayış çerçevesinde geçici ateşkes ihtimali gündeme geldi. Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al-Mayadeen televizyonu, Lübnan'da bir haftalık geçici ateşkes uygulanacağını iddia etti. Ancak Haaretz gazetesi, İsrail ordusuna yönelik resmi bir ateşkes bildirimi yapılmadığını aktardı. Üst düzey bir İsrailli yetkili de konuyla ilgili kesin bir karar alınmadığını ifade ederken, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin bu akşam sunulan ateşkes önerisini müzakere etmek üzere toplanacağı basına yansıdı. Bu gelişmeler, bölgedeki gerilimin tırmanırken diplomasi kanallarının da işlediğini gösteriyor.

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