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Bahreyn yönetimi, ülkeye yönelik bir güvenlik tehdidi nedeniyle alarma geçti. İçişleri Bakanlığı, yaklaşık 2 saat arayla iki ayrı "potansiyel tehdit" uyarısı yayınladı.

Halka sığınma ve sakin olma çağrısı

Bakanlık, halkı güvenli alanlara sığınmaya, sakin olmaya ve ilgili haberleri resmi kanallardan takip etmeye çağırdı. Tehdidin ne olduğuna ve kaynağına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Bahreyn basınından İran'ın İHA saldırısı iddiası

Bahreyn gazetesi Al-Ayam, ülkenin İran'ın insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hedef olduğunu öne sürerek saldırıların engellendiğini bildirdi. İddia, resmi Bahreyn makamları tarafından henüz doğrulanmadı.