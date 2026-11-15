Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Bakanlık, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda "Dost ve kardeş Filistin Devleti’nin kuruluşunun 38. yıl dönümü kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.
Türkiye'den Filistin halkına destek mesajı
Paylaşımda, "Türkiye olarak, Filistin halkının maruz kaldığı her türlü haksızlık ve zulmün karşısında durmaya devam edeceğiz." denildi.
Doğu Kudüs başkentli devlet vurgusu
Bakanlık mesajını şu cümleyle tamamladı: "1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti’nin kurulması vazgeçilmez gayemizdir."
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