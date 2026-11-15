İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'deki El Rifaa Helikopter Üssü'nde konuşlu ABD'ye ait hava savunma sistemi radarının 6 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını bildirdi.
Saldırı misillemenin 2. aşaması olarak duyuruldu
Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, ABD ordusunun saldırısına karşılık verilen misillemenin 2. aşamasının gerçekleştirildiği belirtildi. Rifaa Helikopter Üssü'ndeki ABD hava savunma sistemine ait radar, Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetlerine bağlı 6 İHA ile hedef alındı.
Açıklamada, İHA'ların hedeflerini tam isabetle vurduğu öne sürüldü. Saldırının Bahreyn'in farklı bölgelerinde duyulduğu da vurgulandı.
Bahreyn'den tehlike uyarısı
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, mevcut bir tehlike uyarısı kapsamında halka en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısında bulunmuştu. Bakanlık, tehlikenin niteliğine ilişkin bir bilgi paylaşmadı.
Dünkü açıklamada Sirik'e atıf yapılmıştı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün yaptığı açıklamada Sirik kentine yönelik saldırıya karşılık ABD'nin Bahreyn'deki erken uyarı radarının hedef alınarak imha edildiğini duyurmuştu.
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