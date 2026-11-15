ABD semalarında iletişim kaosu

ABD’de cuma günü durdurulan uçuşlar, havalimanlarında kaosa sebep olurken uçuş iptalleri dün de devam etti. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, sebebin güvenlik sorunu değil tüm uçuşları etkileyen bir iletişim problemi olduğunu söyledi. Duffy, ülkedeki iletişim ağını eleştirirken güncelleme için hükümetten en az 50 milyar dolarlık finans talep etti.