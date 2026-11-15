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ABD semalarında iletişim kaosu

04:00, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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ABD'de hava trafiği çöktü.

ABD’de cuma günü durdurulan uçuşlar, havalimanlarında kaosa sebep olurken uçuş iptalleri dün de devam etti. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, sebebin güvenlik sorunu değil tüm uçuşları etkileyen bir iletişim problemi olduğunu söyledi. Duffy, ülkedeki iletişim ağını eleştirirken güncelleme için hükümetten en az 50 milyar dolarlık finans talep etti.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), cuma günü ülke çapındaki tüm havalimanlarında sürpriz bir şekilde uçuşların durdurulduğunu ilan etti. 4 saat boyunca uçuşların yapılamadığı birçok havalimanında kaos yaşandı. Sürpriz karar binlerce yolcunun apar topar sefere hazırlanan uçaklardan indirilmesine ve havalimanlarında 4 saat boyunca yoğun kalabalıkların oluşmasına sebep oldu. Yetkili mercilerin açıklamasına göre Cuma günü için planlanan 50 bin uçuştan yaklaşık 30 bini uçuşları durdurma kararı alınana kadar gerçekleşti ancak kalan 20 bin uçuştan 8 bini gecikmeli olarak gerçekleştirildi. Ülke genelinde kaos dün de sürdü. 4 ilâ 5 bin arasında uçuş gerçekleştirilemedi. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, sorunun güvenlikle ilgili değil hava sahasındaki iletişim ağında olduğunu belirterek, iletişim ağının yenilenmesi ve ihtiyaca cevap vermesi için 50 milyar dolarlık dev bir bütçe talep etti.

50 MİLYAR DOLAR LAZIM

Duffy, dün Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, uçuşları durdurma kararının kaldırıldığını belirterek, “Yaşananların 11 Eylül benzeri bir güvenlik tehdidi değil, hava trafik kontrol sistemlerinin iletişim ağının yetersizliğinden kaynaklandığını” söyledi. ABD Başkanı Trump’ın daha önce 12,5 milyar dolarlık bütçeyle iletişim ağının yenilenmesi için yasa tasarısını onayladığını anlatan Duffy, “Bu karardan sonra kısmi bir iyileşme oldu ancak yeterli değil” dedi. Trump’ın FAA iletişim ağının yenilenmesi için 30 milyar dolarlık bir finansmanın yeterli olacağını düşündüğünü dile getiren Duffy, “Trump 30 milyar dolar talep etti ancak bence bu yeterli değil, 50 milyar dolar lazım” şeklinde konuştu.

HAVALİMANLARI KİLİTLENDİ

Uçuş takip sitesi FlightAware'in verilerine göre, ülke genelinde 10 binden fazla uçuşta gecikme yaşanırken, 6 binden fazla uçuş iptal edildi. New York Times’ın verdiği bilgiye göre, birçok havalimanında kararın ardından sefere başlamaya hazırlanan çok sayıda uçağın içindeki yolcular apar topar uçaktan indirildi. Ülke genelindeki havalimanlarında binlerce yolcu terminallerde saatlerce bekleyerek uzun kuyruklara ve aşırı kalabalıklara sebep oldu.

11 EYLÜL SONRASI EN UZUN STOP

Uçuşların durdurulma kararı yerel saatle 19.45’te alındı. Basın toplantısında konuşan Duffy, uçuşların büyük kısmının gece 00.45 sularında yeniden başladığını ilan etti. ABD’deki uçuşlarda yaşanan en büyük aksama 11 Eylül 2001’de New York ve Washington’daki ekonomik, askeri ve siyasi binaları hedef alan saldırılar öncesi yaşanmıştı. Saldırıların ardından 2 günden fazla bir süre boyunca uçuşlar durdurulmuştu. Cuma günkü krizde ise uçuşların 4 saat boyunca yapılamaması, ülke tarihinde 11 Eylül’den sonra görülen en uzun uçuş durdurma süresi oldu.


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Başlıklar :ABDHava YollarıFAA
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ABD semalarında iletişim kaosu
ABD'de hava trafiği çöktü.
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