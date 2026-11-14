180 kişilik gemide can pazarı: Tankerin çarptığı yolcu gemisi yan yattı

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans Limanı bölgesinde büyük bir deniz kazası yaşandı. Mississippi nehrinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan "Atlantic Asphalt" adlı tanker, o sırada limanda bulunan "The American Heritage" isimli yolcu gemisine çarptı. Şiddetli çarpışmanın ardından su almaya başlayan yolcu gemisi kısa süre içinde yan yatarak nehirde kısmen battı.
32 YARALI VAR
Olay anında yolcu ve mürettebat dahil yaklaşık 180 kişinin bulunduğu gemide büyük panik yaşandı. Bazı yolcuların kaza öncesinde karaya inmiş olduğu belirtilirken, çevredeki tekneler ve görgü tanıkları hemen yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine bölgeye ABD Sahil Güvenlik Kuvvetleri, liman polisi, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Gerçekleştirilen operasyonla tüm yolcu ve mürettebat güvenli şekilde tahliye edilirken, yaralanan 32 kişi hastanelere kaldırıldı.
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