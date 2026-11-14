180 kişilik gemide can pazarı: Tankerin çarptığı yolcu gemisi yan yattı

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ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans Limanı bölgesinde büyük bir deniz kazası yaşandı. Mississippi nehrinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan "Atlantic Asphalt" adlı tanker, o sırada limanda bulunan "The American Heritage" isimli yolcu gemisine çarptı. Şiddetli çarpışmanın ardından su almaya başlayan yolcu gemisi kısa süre içinde yan yatarak nehirde kısmen battı.

32 YARALI VAR

Olay anında yolcu ve mürettebat dahil yaklaşık 180 kişinin bulunduğu gemide büyük panik yaşandı. Bazı yolcuların kaza öncesinde karaya inmiş olduğu belirtilirken, çevredeki tekneler ve görgü tanıkları hemen yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine bölgeye ABD Sahil Güvenlik Kuvvetleri, liman polisi, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Gerçekleştirilen operasyonla tüm yolcu ve mürettebat güvenli şekilde tahliye edilirken, yaralanan 32 kişi hastanelere kaldırıldı.

BELEDİYE BAŞKANI MORENO: "HAYATİ TEHLİKESİ OLAN YARALI YOK"

Kazanın ardından Louisiana Valisi Jeff Landry ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen New Orleans Belediye Başkanı Helena Moreno, kayıp kimsenin bulunmadığını müjdeledi. Moreno, "Hastaneye kaldırılan 32 kişiden hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Ancak birçok yolcumuzun reçeteli ilaçları ve kişisel eşyaları yanlarında bulunmuyor. Yolcuların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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Vali Jeff Landry ise durumu ABD Başkanı Donald Trump ile paylaştığını, Başkan'ın kendilerine "Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" mesajı ilettiğini aktardı.

BAŞKAN TRUMP'TAN SAHİL GÜVENLİK'E TEŞEKKÜR

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, operasyonda görev alan Sahil Güvenlik Kuvvetleri ve acil müdahale ekiplerini tebrik etti. Trump, "İnanılmaz bir şekilde, bu büyük kazada hiç kimse hayatını kaybetmedi. 32 kişi hastanede tedavi görüyor. Bu son derece zorlu dönemde gösterdiği olağanüstü liderlikten dolayı Vali Jeff Landry’ye teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.