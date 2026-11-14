14/11/2026, Cumartesi08:28
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
45

Bildirimler

İniş ve kalkışlar durduruldu14 Kasım 2026 00:40 CumartesiSON DAKİKA
Amerika genelinde uçuşlar durduruldu: İniş ve kalkışlar yasaklandı14 Kasım 2026 00:39 CumartesiSON DAKİKA
Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın Ayasofya isteği dikkat çekmişti14 Kasım 2026 00:21 CumartesiSON DAKİKA
Mekke Anlaşması yürürlükte: Karar Resmi Gazete'de14 Kasım 2026 00:09 CumartesiSON DAKİKA
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında beş tutuklama: Eski İzmir Büyükşehir yöneticisi de aralarında13 Kasım 2026 23:17 CumaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Amerika genelinde uçuşlar durduruldu: İniş ve kalkışlar yasaklandıMekke Anlaşması yürürlükte: Karar Resmi Gazete'deCafer Mahiroğlu soruşturmasında beş tutuklama: Eski İzmir Büyükşehir yöneticisi de aralarındaTürkiye Sigorta'dan TMSF'ye 1,6 milyar liralık fon iadesiBilal Erdoğan'ın Lübnan ziyaretinde özel görüşme: Hediyesi dikkat çekti

180 kişilik gemide can pazarı: Tankerin çarptığı yolcu gemisi yan yattı

08:11, 14/11/2026, Cumartesi
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Facianın ardından can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

ABD'nin Louisiana eyaletindeki Mississippi nehrinde kontrolden çıkan "Atlantic Asphalt" isimli tanker, "The American Heritage" adlı yolcu gemisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatarak kısmen batan gemideki yaklaşık 180 kişi tahliye edilirken, 32 kişi hastanede tedavi altına alındı.

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans Limanı bölgesinde büyük bir deniz kazası yaşandı. Mississippi nehrinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan "Atlantic Asphalt" adlı tanker, o sırada limanda bulunan "The American Heritage" isimli yolcu gemisine çarptı. Şiddetli çarpışmanın ardından su almaya başlayan yolcu gemisi kısa süre içinde yan yatarak nehirde kısmen battı.

32 YARALI VAR

Olay anında yolcu ve mürettebat dahil yaklaşık 180 kişinin bulunduğu gemide büyük panik yaşandı. Bazı yolcuların kaza öncesinde karaya inmiş olduğu belirtilirken, çevredeki tekneler ve görgü tanıkları hemen yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine bölgeye ABD Sahil Güvenlik Kuvvetleri, liman polisi, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Gerçekleştirilen operasyonla tüm yolcu ve mürettebat güvenli şekilde tahliye edilirken, yaralanan 32 kişi hastanelere kaldırıldı.

BELEDİYE BAŞKANI MORENO: "HAYATİ TEHLİKESİ OLAN YARALI YOK"

Kazanın ardından Louisiana Valisi Jeff Landry ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen New Orleans Belediye Başkanı Helena Moreno, kayıp kimsenin bulunmadığını müjdeledi. Moreno,
"Hastaneye kaldırılan 32 kişiden hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Ancak birçok yolcumuzun reçeteli ilaçları ve kişisel eşyaları yanlarında bulunmuyor. Yolcuların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"
dedi.
Vali Jeff Landry ise durumu ABD Başkanı Donald Trump ile paylaştığını, Başkan'ın kendilerine
"Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız"
 mesajı ilettiğini aktardı.

BAŞKAN TRUMP'TAN SAHİL GÜVENLİK'E TEŞEKKÜR

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, operasyonda görev alan Sahil Güvenlik Kuvvetleri ve acil müdahale ekiplerini tebrik etti. Trump,
"İnanılmaz bir şekilde, bu büyük kazada hiç kimse hayatını kaybetmedi. 32 kişi hastanede tedavi görüyor. Bu son derece zorlu dönemde gösterdiği olağanüstü liderlikten dolayı Vali Jeff Landry’ye teşekkür ederiz"
 ifadelerini kullandı.
Başlıklar :mississippi nehriabdgemi kazası
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

180 kişilik gemide can pazarı: Tankerin çarptığı yolcu gemisi yan yattı
Facianın ardından can kaybı yaşanmadığı bildirildi.
1/3
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet