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Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in güneyinde altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun delinmesi, büyük bir patlamaya neden oldu. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Lanus'ta patlama ve yangın

Ulusal basında yer alan haberlere göre patlama ve yangın, Buenos Aires eyaletine bağlı Lanus ilçesindeki Remedios de Escalada bölgesinde meydana geldi.

Şiddetli patlama ve yangın çevredeki konutları, iş yerlerini, bir okulu, huzurevini ve park halindeki araçları etkiledi.

Binalar tahliye edildi

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sivil savunma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki binalar tedbir amacıyla tahliye edilirken, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

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Gaz sızıntısı için plan

Şirket yetkilileri, borunun her iki ucunun kapatılmasıyla gaz sızıntısının önce azaltılacağını belirtti. Ardından gazın tamamen kesilerek yangının söndürüleceği ifade edildi.