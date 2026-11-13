New York'ta milyonlarca dolarlık metro güvenlik önlemini 10 saniyede aştılar

New York'ta milyonlarca dolarlık metro önlemini 10 saniyede aştılar
ABD'nin New York kentinde bir grup kişi, metro istasyonlarında kaçak geçişleri önlemek amacıyla kurulan güvenlik önlemini kısa sürede aşmayı başardı. Yaklaşık 10 saniyede gerçekleşen geçiş, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerle gündeme geldi.
1,1 milyar dolarlık metro planına gönderme
Görüntülerin paylaşımında, New York'un metro sistemi için hazırlanan 1,1 milyar dolarlık yeni plana göndermede bulunuldu. Paylaşımda, güvenlik önlemlerinin kaçak yolcuları durdurmak yerine daha yaratıcı yöntemlere yöneltebileceği esprili bir dille ifade edildi.
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