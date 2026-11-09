Trump ara seçimlerdeki yenilginin faturasını İsrail'e kesti: İnanılmaz derecede büyük bir hoşnutsuzluk var

Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından ABD Başkanı Donald Trump sonuçlara dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Seçmen davranışlarını analiz eden Trump, mağlubiyetin nedenlerini sıralarken İsrail'e ve savaşa yönelik toplumsal tepkiyi ön plana çıkardı.
"İSRAİL'E KARŞI HOŞNUTSUZLUK VAR"
Seçmenlerin mevcut gidişattan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Trump, Amerikan halkının önceliklerinin değiştiğine işaret etti. Seçim sonuçlarını yorumlayan Trump,
"Savaşı sevmediler. Benzin fiyatlarının yükselmesini sevmediler. Ayrıca İsrail'e karşı inanılmaz derecede büyük bir hoşnutsuzluk var. İsrail'e yönelik bir tepki olduğu görülüyor"ifadelerini kullandı.
Sunucunun, seçim kampanyası sürecinde adeta kendisi adaymışçasına oy istenmesine rağmen beklenen desteğin çıkmamasının, seçmenin doğrudan Trump'a duyduğu tepkiden kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorusunu cevaplayan ABD Başkanı net bir cevap vermekten kaçındı. Trump, mağlubiyeti katılım oranındaki düşüşle açıklayarak
"Bence aslında oy vermediler. Bazı durumlarda insanların sandığa gitmediğini düşünüyorum"yanıtını verdi.
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