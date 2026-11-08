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Kredi kartı kullananlar dikkat: Yıl sonu silinebilir

16:31, 08/11/2026, PazarG: Güncelleme: 16:38, 08/11/2026, Pazar
AA
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Kredi kartı ve mağaza sadakat kartlarında biriken puanların yeni yıla devredilmeyebileceğini belirten uzmanlar, mağduriyet yaşanmaması için kart bakiyelerinin kontrol edilmesini tavsiye ediyor.

Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren önemli bir detay gündeme geldi. Kredi kartları, market, mağaza ve akaryakıt harcamalarından yıl boyunca biriken sadakat puanları, yeni yıla devredilmeyerek silinme riski taşıyor. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED), vatandaşlara kazanılmış haklarını kaybetmemeleri için yıl bitmeden kart bakiyelerini kontrol etmeleri uyarısında bulundu. Peki, haber verilmeden silinen puanlar için tüketicinin yasal hakları neler ve bu durumun önüne nasıl geçilebilir? İşte dikkat edilmesi gereken kritik detaylar...

Tüketici dernekleri, sadakat kartlarında biriken puanların yıl sonunda geçerliliğini yitirebileceğine dikkati çekerek, tüketicilere mevcut puanlarını süreleri dolmadan kullanmaları tavsiyesinde bulunuyor.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, tüketicilerin yıl sonu gelmeden sadakat kartlarını kontrol etmeleri gerektiğini söyledi.

Tüketicilerin yıl boyunca yaptıkları alışverişlerden, kullandıkları kredi kartlarından ve gerçekleştirdikleri harcamalardan puan kazandıklarını anımsatan Güllü, kredi kartları, banka kartları, market, mağaza, alışveriş merkezleri, akaryakıt şirketleri ve çeşitli markaların sadakat kartlarında biriken para puanların yıl sonunda silinebildiğini belirtti.

Güllü, yıl sonu yaklaştığında bazı şirketlerin tüketicilere gönderdikleri SMS ve e-postalarla belirli bir tarihe kadar kullanılmayan puanların silineceğini bildirdiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Tüketiciler kullanmadıkları takdirde biriktirdikleri puanları kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Üstelik birçok tüketici kartında ne kadar puan bulunduğunu, bu puanların son kullanım tarihini veya yeni yıla devredilip devredilmeyeceğini bilmiyor. Burada asıl sorgulanması ve üzerinde durulması gereken husus, 'Tüketicinin alışveriş yaparak hak ettiği puanlar, işletmelerin tek taraflı kararıyla silinebilir mi?', 'Kampanyanın başlangıcında böyle bir süre belirtilmemişse, yıl sonunda gönderilen bir SMS ile tüketicinin kazanılmış hakkı ortadan kaldırılabilir mi?'"

Tüketicinin ekonomik haklarının ve bilgilendirilme hakkının korunmasına yönelik yaklaşımı çerçevesinde, sadakat kartlarının da tüketicinin alışveriş tercihini ve harcama davranışını etkileyen uygulamalar olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Güllü, tüketicilerin puan kazanırken hangi koşullara tabi olduğunu bilmesi gerektiğini söyledi

"Kampanya koşullarını ve puanların geçerlilik süresini inceleyin"

İbrahim Güllü, yıl sonu yaklaşırken tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için alması gereken önlemleri, şöyle sıraladı:

"Kullandığınız bütün kredi kartlarını ve banka kartlarını kontrol edin. Market, giyim, akaryakıt ve diğer mağazalara ait sadakat kartlarını unutmayın. Kartlarınızda biriken para puanların, millerin ve ödül puanlarının miktarını öğrenin. Bankanızın mobil uygulamasından veya müşteri hizmetlerinden puanların son kullanım tarihini ve yeni yıla devredilip devredilmeyeceğini sorun. Kampanya koşullarını ve puanların geçerlilik süresini inceleyin.

Puanlarınızın silineceği önceden açıkça bildirilmiş ve koşullar hukuka uygunsa, hak kaybı yaşamamak için yıl sonunu beklemeden ihtiyaçlarınız doğrultusunda kullanın. Puan bakiyenizin ekran görüntüsünü alın. SMS, e-posta, kampanya duyurusu ve alışveriş fişlerinizi saklayın. İşletmelerin tüketiciyi önceden ve makul süre içinde bilgilendirmesi, kullanım imkanı sağlaması ve tüketicinin haklarını koruması gerekiyor."

Tüketicinin puanlarını kullanamadan kaybetmesi halinde, silme işleminin hukuki dayanağını sorgulaması ve itiraz etmesi gerektiğini söyleyen Güllü, "Puanlarınızın hukuka aykırı biçimde silindiğini düşünüyorsanız öncelikle bankaya veya ilgili işletmeye yazılı başvuruda bulunun. İşletme talebinizi karşılamazsa uyuşmazlığın niteliğine göre Tüketici Hakem Heyetine başvurabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Güllü, söz konusu kartların amacının müşteri sadakatini artırmak, alışverişi teşvik etmek ve tüketiciyle işletme arasında güven ilişkisi oluşturmak olduğuna değinerek, bu sistemin tüketici aleyhine bir hak kaybına dönüşmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Şirketlerin tüketicilere puan bakiyelerini kolayca kontrol edebilecekleri sistemler sunması gerektiğinin altını çizen Güllü, "Tüketicinin kazandığı puanlar silinmeden önce bilgilendirme yükümlülüğü yerine getirilmeli ve kazanılmış haklar korunmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.


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Başlıklar :sadakat kartlartüketici dernekleriTüketici Konfederasyonu (TÜKONFED)
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Kredi kartı kullananlar dikkat: Yıl sonu silinebilir
Kredi kartı ve mağaza sadakat kartlarında biriken puanların yeni yıla devredilmeyebileceğini belirten uzmanlar, mağduriyet yaşanmaması için kart bakiyelerinin kontrol edilmesini tavsiye ediyor.
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