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Emekliye hakkaniyetli zam olacak

Fazlı Şahan04:00, 08/11/2026, PazarG: Güncelleme: 04:28, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Fazlı Şahan'a konuştu.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yönelik yeni düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek, prim gün sayısı ve yaş kriterlerinin dikkate alınacağını söyledi. Yeni Şafak’a konuşan Işıkhan, en düşük emekli aylığının ise enflasyon ve yıl sonu farkları gözetilerek, ayrı bir yasal düzenlemeyle belirleneceğini ifade etti.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında, "Emeklilerimizin durumunu iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz" sözleriyle işaret ettiği yeni düzenlemeye ilişkin, "Bu konuda prim gün sayısı ve yaş önemli ancak henüz üzerinde çalışıyoruz. Bizim amacımız burada adaletli ve hakkaniyetli bir düzenlemeyi hayata geçirmek" dedi. Ayrıca, en düşük emekli aylığı konusunda ayrı bir kanuni düzenleme gerektiğini belirten Bakan Işıkhan, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi en düşük emekli aylığı enflasyon ve yıl sonu enflasyon farklarıyla birlikte belirleniyor. Burada da adaleti gözeterek hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

PRİM GELİRLERİNİ ARTIRACAĞIZ

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Işıkhan, şunları kaydetti: "2002 yılında yüzde 71,5 olan SGK gelirlerinin giderlerini karşılama oranının, 2026 yılı sonunda yüzde 88 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. 2002 yılında binde 22 seviyesinde olan SGK açığının millî gelire oranının ise; 2026 yılı sonunda binde 1,2 düzeyinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Sistemin, mali dengesini güçlendirmeye devam ediyoruz. Bizim burada temel amacımız istihdamı artırmak ve bu sayede aktif pasif oranında iyi bir noktaya gelerek SGK prim gelirlerini artırmak. Bunun yanında nüfus projeksiyonları bizim için çok önemli. Şimdi gittikçe yaşlanan bir ülkeyiz, işgücüne katılım oranları değerlendirilirken bu gerçek çerçevesinde değerlendirmek durumundayız. Mevcut işgücümüz becerileri değişerek yine işgücüne katılacak ve kalmaya devam edecekler ancak bir şekilde demografik bir gerçek var, dönüşüm var. Bizim görevimiz, istihdamı buna bağlı olarak da prim gelirlerimizi artırmak. Temel gayretimiz budur."

İSTİHDAM İÇİN 472 MİLYAR LİRALIK GÜÇ PROGRAMI

Işıkhan, Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı'na toplam 472,3 milyar lira kaynak ayırdıklarını hatırlattı. Beş ayrı programı GÜÇ çatısı altında topladıklarını anlatan Işıkhan, programların detaylarını şu şekilde paylaştı: "2026 yılı itibarıyla İŞKUR'a devredilen Ulusal Staj Programı kapsamında bugüne kadar kamu ve özel sektörde 144 bin öğrenciye staj imkânı sağlandı; üç yıl sonunda 800 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere yönelik Özel İş Gücü Uyum Programı'ndan bugüne kadar 61 bin 616 NEET genci yararlandı; önümüzdeki üç yılda 450 bin gencin eğitim ve istihdama kazandırılması planlanıyor. Devlet üniversitelerindeki öğrencilere yönelik İŞKUR Gençlik Programı kapsamında iki eğitim-öğretim yılında 250 bin kontenjan sağlandı; 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon öğrenciye ulaşılması amaçlanıyor. Meslek lisesi ve meslek yüksekokulu öğrencilerine yönelik Geleceğim Meslekte Programı'nda bugüne kadar 191 bin 145 öğrenciye bireysel danışmanlık hizmeti sunuldu; üç yılda 750 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Özel sektör iş birliğiyle yürütülen İşe İlk Adım Programı ile 18-25 yaş arasındaki gençlere ücret ve sigorta primi desteği verilerek ilk kez iş deneyimi kazanmaları kolaylaştırılacak; üç yılda 750 bin gencin istihdama katılması planlanıyor."

GENÇ İŞSİZLİĞİNİ %10'UN ALTINA ÇEKECEĞİZ

  • Ne eğitimdeki ne istihdamdaki (NEET) gençlerin eski hükümlüler, engelliler gibi atıl iş gücü içerisinde olduğunu dile getiren Işıkhan, "4 milyondan fazla NEET var, ne eğitime giriyorlar ne istihdama giriyorlar, Türkiye'de NEET oranı yüzde 22,2. Ama bu tüm dünyada var olan bir gerçeklik, yani sadece bizim gerçeğimiz değil. Biz bu gruplara da istihdam sağlamak zorundayız. Bu arada genç istihdamımız için de önemli programlar hayata geçiriyoruz. GÜÇ programıyla birlikte yüzde 14,8 olan genç işsizlik oranını yüzde 10'un altına düşürmeyi hedefliyoruz. Bizim için hem OVP hem de Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında en önemli hedeflerimizden bir tanesi de bu" dedi.

Raporlu ilaç kullanan 20 milyon kişiye e-devlet kolaylığı

  • Türkiye'de 20 milyon raporlu ilaç kullanan vatandaş olduğunu aktaran Işıkhan, "Bizim hayata geçireceğimiz uygulama da öncelikle raporlu ilaç kullanan vatandaşlarımız için. Ayrıntılarına çalışmaya devam ediyoruz. E-Devlet'e entegre edeceğimiz bir sistem ile vatandaşlarımız raporlu ilaçlarını buradan takip edebilecekler. Bu hem bizim için ve vatandaşlarımız için rahatlatıcı olacak. Her seferinde doktora gidip ilacı yazdırmak olmayacak" şeklinde konuştu.

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Başlıklar :emeklitoplumekonomivedat ışıkhan
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Emekliye hakkaniyetli zam olacak
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Fazlı Şahan'a konuştu.
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