Antalya'da taksicilerden COP31 öncesi fırsatçılık: Hakkı Alkan tepki gösterdi

Antalya'da taksi esnafının kısa mesafe yolculuk yapmak isteyen müşterilere yönelik tutumu tepki çekti. Havalimanından fuar merkezine gitmek isteyen yolcuların, bazı taksiciler tarafından mesafenin kısa olduğu gerekçesiyle araçlarına alınmadığı ifade edildi.
Yaşanan duruma tepki gösteren teknoloji gazetecisi Hakkı Alkan, taksicilik anlayışını eleştirdi. Alkan, yolcuların gidecekleri mesafeye göre taksi seçmek zorunda bırakılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
‘YAKIN UZAK NE FARK EDER?’
‘COP31'E BU KAFAYLA BAŞLAMAMALIYIZ’
Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesinde taksi esnafının tutumunu değiştirmesi gerektiğini vurgulayan Alkan, çağrıda bulundu.
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