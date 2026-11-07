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Görüntüler, Instagram'da cyclist.teacher adlı hesap tarafından paylaşıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje, Türkiye'de toplu ulaşım araçlarında bisikletle birlikte seyahat edilebilmesine imkan tanıyan ilk uygulama olma özelliğini taşıyor.

21 BİSİKLET AYNI ANDA TAŞINABİLİYOR

Proje kapsamında şehirde yıllarca ulaşım hizmeti veren nostaljik tramvaylar, bisiklet taşımaya uygun hale getirildi. Tramvaydaki çiftli koltuklar sökülerek yerlerine bisiklet sabitleme aparatları monte edildi. Böylece 21 bisikletin aynı anda güvenli şekilde taşınabilmesi sağlandı.

Bisikletlilerin duraklarda rahatça inip binebilmesi için tramvayın basamaklarına, kapılarla senkronize çalışan katlanabilir hidrolik rampalar da yerleştirildi.

ALAEDDİN-SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HATTINDA HİZMET VERİYOR

Bisiklet Tramvayı, Alaeddin-Selçuk Üniversitesi hattında hizmet veriyor. Bisiklet kullanıcıları, sefer saatlerini Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi üzerinden takip ederek bisikletleriyle birlikte tramvaya binebiliyor.

Yolculuklarının ardından istedikleri durakta inerek bisikletleriyle işlerini halledebiliyor, dönüşte ise tramvayı yeniden kullanabiliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, bisikletli ulaşımı desteklemek amacıyla 50 otobüse de bisiklet taşıma aparatı yerleştirdi.

Belediye verilerine göre 550 kilometrelik bisiklet yolu ağına sahip Konya, bu alanda Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehri konumunda.

Başlıklar :KonyaBisiklet TramvayıKonya Büyükşehir Belediyesi
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