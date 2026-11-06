Bolu'da sonbaharın eşsiz güzelliği: Renk cümbüşü havadan görüntülendi

Bolu'da sonbaharın tüm renklerini yansıtan ormanlık alanlar, havadan görüntülendi. Kent merkezine bağlı Yumrukaya köyü ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi çevresindeki ağaçlar, mevsimin etkisiyle sarı ve yeşilin farklı tonlarına büründü.
D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu boyunca uzanan ormanlarda oluşan renk geçişleri, ortaya güzel manzaralar çıkardı.
Özellikle ormanın içinden geçen yolların renkli ağaçlarla bütünleştiği görüntüler, sonbaharın Bolu doğasına kattığı güzelliği gözler önüne serdi. Doğanın sunduğu renk cümbüşü dronla havadan kaydedildi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.