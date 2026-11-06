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11:02, 06/11/2026, CumaG: Güncelleme: 11:25, 06/11/2026, Cuma

Oğlunu ve eşini kaybeden 75 yaşındaki Rukiye teyze huzuru Kur'an-ı Kerim'de buldu

Gaziantep'te yaşayan 75 yaşındaki Rukiye Aydemir, ilerleyen yaşına rağmen Kur'an-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Azmiyle dikkat çeken Aydemir, 'öğrenmenin yaşı yok' diyerek herkese örnek oluyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Rukiye Aydemir, oğlunun vefatının ardından eşiyle birlikte yaşamını sürdürdü. Eşinin alzaymır hastalığına yakalanması üzerine 7 yıl boyunca ona bakan Aydemir, eşini de kaybedince Nizip'te yalnız kaldı. Bir süre sonra çocuklarının da bulunduğu Gaziantep'e yerleşen Aydemir, oğlunun ve eşinin mezarını ziyaret ettiğinde Kur'an-ı Kerim okuyamamanın üzüntüsünü yaşadı. Çocuklarının tavsiyesi üzerine bir yıl önce Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi'ne kaydolan Aydemir, burada verilen eğitimler sayesinde Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başladı. Artık mezarlık ziyaretlerinde sevdiklerinin ruhuna Yasin-i Şerif okuyup dua edebilmenin mutluluğunu yaşayan Aydemir, ilerleyen yaşına rağmen Kur'an-ı Kerim öğrenmeye devam ediyor.


"Huzur ve mutluluk arayan herkese özellikle de yaşlılara burayı tavsiye ediyorum"

Kur'an-ı Kerim öğrenmenin çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen Rukiye Aydemir, "Buraya tam bir yıl önce geldim. Daha önce Nizip'te yaşıyordum. Oğlumun vefatının ardından eşimle birlikte kaldım. Ancak eşim de bir yıl sonra alzaymır hastalığına yakalandı. Hastalığı 7 yıl sürdü, ardından onu da kaybettim. Eşimin vefatından sonra Nizip'te yalnız kaldım. Çocuklarımın da burada olması ve burayı tavsiye etmeleri üzerine Gaziantep'e çocuklarımın yanına yerleştim. Daha sonra çocuklarımın tavsiyesi üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi'ne kaydoldum. Burada her şey çok güzel. Kur'an öğreniyoruz, huzurluyuz ve mutluyuz. Huzur ve mutluluk arayan herkese, özellikle de yaşlılara burayı tavsiye ediyorum. Kur'an öğrenmek çok güzel bir duygu. Kur'an gibi güzel bir duygu var mı. Mezarlığa gittiğimde öğrendiğim Kur'an'ı ve Yasin-i Şerif'i okuyup sevdiklerimin ruhuna bağışlıyorum. Burada cüzümüzü de tamamladık. Geçen yıl cüzümüzü bitirdik, çok mutluyuz" dedi.


"Kur'an-ı Kerim'i 75 yaşında öğrendim okumanın yaşı yok"

Kur'an- Kerim öğrenmenin yaşının olmadığını söyleyen Aydemir, "Eskiden mezarlığa gittiğimde çok duygulanırdım. Keşke ben de Kur'an okumayı öğrenseydim, sevdiklerimin mezarı başında bir Kur'an okuyabilseydim diye üzülürdüm. Şimdi ise çok şükür Kur'an'ımızı da okuyoruz, Yasin'imizi de okuyoruz, cüzümüzü de tamamlıyoruz. Özellikle belediye başkanımız Fatma Şahin'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Benim yaşım 75, Kur'an okumayı bu yaşımda öğrendim. Demek ki okumanın yaşı yokmuş. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Başlıklar :GaziantepKur'an-ı KerimRukiye Aydemir
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