09:30, 04/11/2026, Çarşamba
Sakarya'da sonbahar şöleni: Yörükyeri Yaylası'nın renk cümbüşü havadan görüntülendi
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Yörükyeri Yaylası, sonbaharın gelişiyle birlikte sarı, yeşil ve kahverenginin farklı tonlarına büründü. Ormanlık alanlarda oluşan renk cümbüşü, dronla havadan görüntülendi.
Sakarya'nın doğal güzellikleriyle öne çıkan Yörükyeri Yaylası, sonbahar mevsimiyle birlikte kartpostallık manzaralara sahne oldu.
Akyazı ilçesinde yer alan yaylada ağaçların yaprakları mevsimin etkisiyle renk değiştirirken, ormanlık alanlar sarı, yeşil ve kahverenginin farklı tonlarıyla kaplandı.
SONBAHARIN RENKLERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Yaylanın geniş ormanlık alanlarında ortaya çıkan renk çeşitliliği, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için etkileyici manzaralar oluşturdu.
Ağaçların oluşturduğu doğal renk mozaiği ve sonbaharın yaylaya yansıyan güzelliği, dronla havadan kaydedildi.
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