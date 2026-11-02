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"Asla virüs bulaşmaz" denilen iPhone’lar tehlikede: WhatsApp’ta hayalet dolandırıcılık
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Ensar Esmer
11:53, 02/11/2026, Pazartesi

"Asla virüs bulaşmaz" denilen iPhone’lar tehlikede: WhatsApp’ta hayalet dolandırıcılık

Türkiye’de de binlerce kişiyi mağdur eden yeni nesil siber dolandırıcılık yöntemi, özellikle güncellenmemiş iPhone kullanıcılarını hedef alıyor. Siber saldırganlar WhatsApp hesaplarına sızarak kullanıcının konuşma tarzını taklit ediyor ve rehberdeki yakınlarından IBAN paylaşarak borç para istiyor. İşin en tehlikeli boyutu ise hesap sahibinin kendi telefonunda bu mesajları ve bağlanan yabancı cihazı hiçbir şekilde görememesi.

Son dönemde Türkiye’de hızla yayılan yeni bir siber saldırı yöntemi, WhatsApp kullanıcılarını büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktı. Dolandırıcılar, kullanıcıların ruhu bile duymadan WhatsApp hesaplarına sızarak rehberde en sık görüşülen kişileri tespit ediyor. Karşı tarafın şüphelenmemesi için eski sohbet geçmişini inceleyen saldırganlar, hesap sahibinin dilini ve üslubunu birebir taklit ederek IBAN numarası paylaşıyor ve acil borç para talep ediyor.

Saldırının en dikkat çekici noktası ise mağdurun kendi telefonundaki WhatsApp uygulamasında bu yazışmaları hiçbir şekilde görememesi. Sohbet ekranında her şey normal görünürken, hesap sahibi ancak borç istenen bir yakınının kendisini telefonla arayıp durumu bildirmesiyle dolandırıcılıktan haberdar olabiliyor.

Güncellenmemiş iPhone'ları hedef alan casus yazılım: Coruna

İtalya’da yaşanan benzer vakaları inceleyen dijital adli bilişim şirketi Forenser, saldırıya uğrayan iPhone’ların arkasında Coruna isimli gelişmiş bir casus yazılımın bulunduğunu ortaya çıkardı. Google’ın Mart 2026’da yayımladığı araştırmaya göre Coruna, iOS 13.0 ile iOS 17.2.1 arasındaki sürümlerde yer alan güvenlik açıklarından yararlanarak cihazın kontrolünü ele geçiriyor.

Saldırılar dört aşamada gerçekleşiyor:
  1. Zararlı site üzerinden sızma: Kullanıcı Safari tarayıcısı üzerinden normal görünen ancak zararlı kodlar barındıran bir internet sitesini ziyaret ettiğinde, herhangi bir dosya indirmesine veya izin vermesine gerek kalmadan yazılım telefona bulaşıyor.
  2. Karekodsuz gizli bağlantı: Normal şartlarda WhatsApp’ı başka bir cihazda açmak için "Bağlı Cihazlar" bölümünden karekod okutulması gerekirken, Coruna bu mekanizmayı manipüle ederek saldırganın cihazını onaysız şekilde hesaba bağlıyor.
  3. Bağlı cihazın gizlenmesi: Yazılım, WhatsApp’ın "Bağlı Cihazlar" listesine müdahale ederek saldırganın cihazını gizliyor. Böylece kullanıcı ayarları kontrol etse bile yabancı bir cihaz göremiyor.
  4. Mesajların gizlenmesi: Saldırganın kendi cihazından gönderdiği mesajlar, gerçek kullanıcının telefon ekranında gizleniyor. Ayrıca yazılım doğrudan telefona sızdığı için uçtan uca şifreleme koruması da devre dışı kalıyor ve tüm özel yazışmalar ile rehber bilgileri saldırganların sunucularına aktarılabiliyor.

Türkiye’deki vakalar İtalya’daki olaylarla birebir aynı belirtileri gösterse de, ülkemizdeki saldırıların tamamında Coruna yazılımının kullanılıp kullanılmadığına dair henüz resmi bir teknik doğrulama bulunmuyor.

Sesini duymadan para göndermeyin

Bu tür saldırılardan korunmak için iPhone işletim sisteminin ve WhatsApp uygulamasının vakit kaybetmeden en son sürüme güncellenmesi gerekiyor. Vatandaşların en yakınlarından bile WhatsApp üzerinden IBAN ile acil para talebi geldiğinde yalnızca mesajın geldiği numaraya güvenmemesi, mutlaka kişiyi normal telefonla arayarak sesli teyit alması elzem.

Başlıklar :adli bilişimsiber saldırıSiber dolandırıcılarcoruna
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