Hayalini kurduğu ehliyetine 5’inci denemesinde kavuşunca sevincini davul zurnayla kutladı

Adana’da yaşayan 32 yaşındaki Ferdi Solmaz, girdiği 4 direksiyon sınavından başarısız olmasının ardından Kırıkhan ilçesinde bulunan sürücü kursuna kayıt yaptırdı. 5’inci direksiyon sınavını giren Solmaz, başarılı bir sürüş gerçekleştirerek sınavı başarılıyla tamamladı. Hayali olan ehliyetine sonunda kavuşan Solmaz, mutluluğunu davul zurna eşliğinde akrabalarıyla kutladı. Solmaz'ın davul zurna eşliğinde oynayarak ehliyeti sevinci yaşadığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Dostları davul-zurna ekibiyle birlikte onu sınav gününde yalnız bırakmadı"

Ehliyetini sınava 5’inci girişinde almayı başaran adayın mutluluğuna arkadaşlarının davul ve zurnayla eşlik ettiğini söyleyen eğitmen Reşit Değer, "Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen direksiyon uygulama sınavında kursiyer arkadaşımız, daha önce katıldığı sınavlarda başarılı olamamıştı. Eğitmenlerine güvenerek çıktığı bu yolda, özenli bir eğitim sürecinin ardından gereken başarıyı göstererek sonunda ehliyetine kavuştu. Arkadaşımız bu sevincini bizimle de paylaşmak istedi. Dostları, davul-zurna ekibiyle birlikte onu sınav gününde yalnız bırakmadı. Biz de eğitmenleriyle birlikte bu mutluluğa ortak olduk" ifadelerini kullandı.