Mezatta açık artırma ile satılan kasımpatı, tezgahlarda buketi 1000 TL'ye kadar alıcı buluyor

"ÜRETİMDE İKİ FARKLI YÖNTEM KULLANILIYOR"





Kasımpatıların hasat döneminin geldiğini belirten İlmeç, "Yalova, iç ve dış mekan süs bitkileri ile kesme çiçeklerde ülkemizin önemli bir ili. İlimizde kasım ayının gelmesiyle birlikte kasımpatılarımız da açmaya ve mezatlarda yer almaya başladı. Bu anlamda kentte önemli bir yoğunluk yaşanıyor. Yalovalı kasımpatı üreticilerimiz özellikle Antalya ve İzmir illerinden temmuz ayında temin ettikleri fideleri, 15 Temmuz ile 10 Ağustos arasında seralarına ve üretim alanlarına dikmeye başlamışlardı. Bugünlerde de kasımpatılar açmaya başladı. Üretimde iki farklı yöntem kullanılıyor. Bunlardan birinde aydınlatma ya da karartma işlemi yapılmadan, normal doğal büyüme aşamasına bırakılarak yetiştiriliyor. Bu şekilde üretim yapılan işletmelerimizde kasımpatılar hasat dönemine gelmiş oldu. Karartma şeklinde üretim yapılan kasımpatılar da önümüzdeki günlerde hasada gelecek" dedi.