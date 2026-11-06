Borusan Holding ve Borusan Contemporary iş birliğiyle 'Edward Burtynsky: Dönüşen Yeryüzü' COP31 özel seçkisi Akra Antalya'da
Çağdaş fotoğrafın öncü isimlerinden Edward Burtynsky’nin 2025-2026 sezonunda Perili Köşk’te gerçekleşen Türkiye’deki ilk büyük kişisel sergisi “Dönüşen Yeryüzü”nden özel bir seçki, COP31 süresince 9–20 Kasım tarihleri arasında Akra Antalya’da sanatseverler ve sürdürülebilirlik ve iklim alanının kanaat önderleri ile buluşuyor. İnsan müdahalesinin dünya üzerindeki izlerini belgeleyen sergi Antalya’daki sunumunda, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nun siparişiyle Anadolu'da gerçekleştirilen “Erozyon” projesini, Türkiye’de ilk defa sergilenecek “immersive” multimedya projesi “In the Wake of Progress” ile bir araya getiriyor.
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