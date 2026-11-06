Bunun için Mart 2022'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı BEBKA'ya başvuran kooperatif yetkilileri, Ajansın 2022 Yılı Kırsal Kalkınma ve Destek Programı kapsamında 5 milyon 96 bin lira hibe aldı.





Destekle, Eylül 2024'te ilçeye bağlı Arapdede köyünde 5 bin 50 metrekare açık ve kapalı alana sahip Pazaryeri İlçesi ve Köyleri Yeşil Yem Bitkileri İşleme ve Paketleme Tesisi hayata geçirildi.





Günde 200 ton yem işleme kapasitesine sahip tesiste, 5 kişi istihdam ediliyor. Tesise getirilen yemler sıkıştırılarak 400'er kilogramlık ambalajlara konuluyor. Yemler, hava almayacak şekilde paketlendikleri için bozulmaları önlenerek uygun koşullarda 3 yıla kadar saklanabiliyor.