Akaryakıt fiyatlarında son günlerde yaşanan artışların ardından indirim haberleri peş peşe geldi. Benzinin litre fiyatına yapılan 6 lira 8 kuruşluk indirimin ardından motorinde de düşüş bekleniyor. İndirimin bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.
Küresel petrol fiyatlarındaki gerileme, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yansımaya başladı. Benzinde uygulanan indirimin ardından bu kez motorin fiyatlarında düşüş gündeme geldi.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 7 Kasım Cumartesi gününden itibaren motorinin litre fiyatında 5 lira 47 kuruş indirim yapılması bekleniyor. İndirimin gerçekleşmesi durumunda, son zamlarla 100 liranın üzerine çıkan motorin fiyatları yeniden bu seviyenin altına inecek.
Beklenen indirimin pompaya yansımasıyla birlikte araç sahiplerinin yakıt giderlerinde de azalma yaşanacak. Motorinin litre fiyatının 5,47 lira düşmesi halinde 40 litrelik bir depo için 218 lira 80 kuruş, 50 litrelik bir depo için ise 273 lira 50 kuruş daha az ödeme yapılacak.
Motorin indirimi beklentisi öncesinde benzinin litre fiyatına 6 lira 8 kuruş indirim uygulandı. 6 Kasım itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin fiyatları 75 lira civarına geriledi.
Motorinde beklenen indirimin ardından fiyatların şehir ve dağıtım şirketlerine göre farklılık göstermesi bekleniyor.
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