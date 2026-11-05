Bilal Erdoğan gençlere 'teker teker avlanıyoruz' diyerek çok önemli tavsiyeler verdi

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Bilal Erdoğan TVNET ekranlarında en büyük hobilerini açıkladı





“Takip ettiğiniz şeylerin sizi özgürleştirmediğinin farkında mısınız?”

Programda GZT Genel Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer, Bilal Erdoğan'a dijital medyada “tüketici” konumunda olan gençlere ne tavsiye ettiğini sordu. Erdoğan, gençlere takip ettikleri içeriklerin kendilerini özgürleştirmediğinin farkında olmaları gerektiği mesajını vermeye çalıştığını söyledi.

Erdoğan, insanların algoritmaların, sermaye merkezlerinin, dünyanın egemen güçlerinin ve manipülasyonların etkisini bildiğini ancak bu bilginin gerektirdiği şekilde hareket etmekte zorlandığını belirtti. Bu durumu spor yapmanın sağlık açısından faydalı olduğunu bilmeye rağmen yeterince spor yapmamakla karşılaştıran Erdoğan, “Herkes biliyor ama bu bilgiye yakışır bir hareket tarzını kimse benimseyemiyor” dedi.

“Medya manipüle ediliyor mu? Ediliyor”

Dijital medyada kullanıcıların birer müşteri olarak profillendirildiğini ifade eden Erdoğan, belli markaların sevilmesi ve tercih edilmesi için çalışmalar yapıldığını söyledi. Bu süreçlerin arkasında ekonomik çıkarların bulunduğunu belirten Erdoğan, bazı devletlerin de kendi menfaatleri doğrultusunda toplumları manipüle etmek için bu araçları kullandığını ifade etti.

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Erdoğan, söz konusu durumların artık gizli olmadığını belirterek, İsrail'in soykırım sürecinde yaptıklarını Netanyahu'nun kendi ağzından söylediğini ifade etti. Gençlerin bu gerçekler karşısında kendilerine göre bazı şeylerden uzak durmaya ve medyayı daha sağlıklı ve duyarlı kullanmaya çalışması gerektiğini belirten Erdoğan, ancak bunun yalnızca anlatmakla gerçekleşmeyeceğini söyledi.

“Teker teker avlanıyoruz hepimiz”

Dijital platformların insanları küçük yaşlardan itibaren hedeflediğini belirten Erdoğan, bir müşterinin ne kadar erken yaşta kazanılırsa o kadar uzun süre müşterinin elde tutulabileceğini söyledi. Çocukluk döneminde sevilen bir markanın, marka ortadan kalksa dahi nostalji nedeniyle tercih edilmeye devam edebileceğini ifade etti.

Erdoğan, genç kullanıcıların profillerinin çıkarıldığını ve hangi profile hangi mesajın verilmesi halinde başarılı olunacağının arka planda çalışıldığını söyledi. Yapay zekâyla birlikte bu sürecin çok daha otomatik ve anlık hale geldiğini belirten Erdoğan, “Ve böyle yani teker teker avlanıyoruz hepimiz ya. Böyle açık hedefiz yani” ifadelerini kullandı.

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Sanal bahis ve kumar uyarısı

Erdoğan, gençlerin ve çocukların yalnızca dijital medya manipülasyonlarıyla değil, sanal bahis ve kumar gibi bağımlılıklarla da karşı karşıya olduğunu söyledi. Avrupa Birliği ülkeleri, başka devletler ve Türkiye'nin, çocukların açık hedef haline gelmemesi için bazı önlemler almaya çalıştığını belirten Erdoğan, buna rağmen çocukları, gençleri ve yetişkinleri bu tür bağımlılıklardan yeterince koruyamadıklarını ifade etti.

“İnsanın varoluşsal özgürlüğü” vurgusu

Meselenin bir noktada insanın varoluşsal özgürlüğü ve sınırları konusuna geldiğini belirten Erdoğan, insanların kendileri adına karar veren yöneticilerin müdahalelerine ne ölçüde tahammül edeceği sorusunun da tartışılması gerektiğini söyledi.

“Her şeye çok hızlı ilk tepkisini veren bir ülkeyiz”

Türkiye'nin kamuoyunun ilk tepkiler üzerinden hızlı biçimde şekillendiği ülkelerden biri olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin konumu nedeniyle bu noktaya evrilmiş olabileceğini söyledi. Erdoğan, toplumun her şeye çok hızlı tepki verdiğini, olayların arkasında ne olduğunu yeterince beklemeden ilk kanaatin oluşturulduğunu belirtti.

Bu durumun toplumu manipüle edilebilir hale getirdiğini söyleyen Erdoğan, insanların “Bir dur bakalım, arkasından ne çıkacak acaba?” diyerek hemen kanaat oluşturmaması gerektiğini ifade etti.

“Medya okuryazarlığını yeni nesil medya döneminde yerleştirebilsek”

Erdoğan, toplumsal olarak manipülasyonlara karşı daha dirençli olunması gerektiğini belirterek, özellikle yeni nesil medya döneminde medya okuryazarlığının yerleşmesinin önemine dikkat çekti.