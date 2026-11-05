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Petrol zengini ülkeler belli oldu: Türkiye bakın kaçıncı sırada?

14:22, 05/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 15:32, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Global Firepower, 2026 yılı dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkeler sıralamasını açıkladı. 303 milyar varili aşan rezerviyle zirvede yer alan ülke dikkat çekerken, petrol zengini ülkelerin sıralaması da belli oldu. Gabar'daki keşifler ve Karadeniz'deki enerji çalışmalarıyla yerli kaynaklarını artırmaya odaklanan Türkiye'nin listedeki yeri ise merak konusu oldu.

Global Firepower enerji dünyasında dengeleri değiştiren 2026 yılı petrol rezervi sıralamasını paylaştı. Global Firepower'ın son verilerine göre 303 milyar varille zirvede yer alan ülke şaşırtmazken; Gabar ve Karadeniz keşifleriyle vites büyüten Türkiye'nin 70 ülkelik devler ligindeki yeni konumu da netleşti. İşte küresel ekonomiye yön veren o liste...

Türkiye'nin petrol ligindeki yeri belli oldu


Gabar'daki petrol üretimi ve Karadeniz'deki doğal gaz keşifleriyle enerji alanında yatırımlarını artıran Türkiye, dünyanın en büyük rezervlerine sahip ülkeler arasında kaçıncı sırada yer aldı? İşte 2026'nın dikkat çeken petrol rezervleri sıralaması...

İşte dünyanın en büyük petrol rezervleri


70 - HIRVATİSTAN ( 71 MİLYON VARİL)

69 - SIRBİSTAN (77 MİLYON 500 BİN VARİL)

68 - GUA TEMALA (86 MİLYON 110 BİN VARİL)

67 - SURİNAM (89 MİLYON VARİL)

66 - FİLDİŞİ SAHİLİ ( 100 MİLYON VARİL)

65 - POLONYA (113 MİLYON VARİL)

64 - ALMANYA (115 MİLYON 200 BİN VARİL)

63 - KÜBA (124 MİLYON VARİL)

62 - HOLLANDA (137 MİLYON 747 BİN VARİL)

61 - FİLİPİNLER (138 MİLYON 500 BİN VARİL)

60 - MYANMAR (139 MİLYON VARİL)

59 - İSPANYA (150 MİLYON VARİL)

58 - NİJER (150 MİLYON VARİL)

57 - ŞİLİ (150 MİLYON VARİL)

56 - ARNAVUTLUK (150 MİLYON VARİL)

55 - DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ (180 MİLYON VARİL)

54 - BAHREYN (186 MİLYON 500 BİN VARİL)

53 - BELARUS (198 MİLYON VARİL)

52 - KAMERUN (200 MİLYON VARİL)

51 - BOLİVYA (240 MİLYON 900 BİN VARİL)

50 - TAYLAND (252 MİLYON 750 BİN VARİL)

49 - TÜRKİYE (366 MİLYON VARİL)

48 - UKRAYNA (395 MİLYON VARİL)

47 - TUNUS (425 MİLYON VARİL)

46 - DANİMARKA (441 MİLYON VARİL)

45 - İTALYA (497 MİLYON 934 BİN VARİL)

44 - PAKİSTAN (540 MİLYON VARİL)

43 - ÖZBEKİSTAN (594 MİLYON VARİL)

42 - TÜRKMENİSTAN (600 MİLYON VARİL)

41 - ROMANYA (600 MİLYON VARİL)

40 - GANA (660 MİLYON VARİL)

39 - PERU (858 MİLYON 890 BİN VARİL)

38 - SUDAN (1 MİLYAR 250 MİLYON VARİL)

37 - ÇAD (1 MİLYAR 500 MİLYON VARİL)

36 - GABON ( 2 MİLYAR VARİL)

35 - KOLOMBİYA ( 2 MİLYAR 36 MİLYON VARİL)

34 - AVUSTRALYA (2 MİLYAR 446 MİLYON VARİL)

33 - ENDONEZYA (2 MİLYAR 480 MİLYON VARİL)

32 - ARJANTİN (2 MİLYAR 483 MİLYON VARİL)

31 - BİRLEŞİK KRALLIK (2 MİLYAR 500 MİLYON VARİL)


30 - UGANDA (2 MİLYAR 500 MİLYON VARİL)

29 - SURİYE (2 MİLYAR 500 MİLYON VARİL)

28 - KONGO CUMHURİYETİ (2 MİLYAR 885 MİLYON VARİL)

27 - YEMEN (3 MİLYAR VARİL)

26 - MISIR (3 MİLYAR 300 MİLYON VARİL)

25 - MALEZYA (3 MİLYAR 600 MİLYON VARİL)

24 - GÜNEY SUDAN (3 MİLYAR 750 MİLYON VARİL)

23 - VİETNAM (4 MİLYAR 400 MİLYON VARİL)

22 - HİNDİSTAN (4 MİLYAR 605 MİLYON VARİL)

21 - UMMAN ( 5 MİLYAR 375 MİLYON VARİL)

20 - MEKSİKA ( 5 MİLYAR 786 MİLYON VARİL)

19 - AZERBAYCAN (7 MİLYON VARİL)

18 - ANGOLA (7 MİLYON 783 MİLYON VARİL)

17 - NORVEÇ (8 MİLYON 122 MİLYON 200 BİN VARİL)

16 - EKVADOR (8 MİLYAR 273 MİLYON VARİL)

15 - CEZAYİR (12 MİLYAR 200 MİLYON VARİL)

14 - BREZİLYA (12 MİLYAR 715 MİLYON VARİL)

13 - ÇİN (26 MİLYAR 23 MİLYON VARİL)

12 - KAZAKİSTAN (30 MİLYAR VARİL)

11 - NİJERYA (36 MİLYAR 890 MİLYON VARİL)

10 - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (38 MİLYAR 212 MİLYON VARİL)

9 - LİBYA (48 MİLYAR 363 MİLYON VARİL)

8 - RUSYA (80 MİLYAR VARİL)

7 - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (97 MİLYAR 800 MİLYON)

6 - KUVEYT (101 MİLYAR 500 MİLYON VARİL)

5 - IRAK (145 MİLYAR 19 MİLYON VARİL)

4 - KANADA (170 MİLYAR 300 MİLYON VARİL)

3 - İRAN (208 MİLYAR 600 MİLYON VARİL)

2 - SUUDİ ARABİSTAN (258 MİLYAR 600 MİLYON VARİL)

1 - VENEZUELA (303 MİLYAR 806 MİLYON VARİL)

Başlıklar :Petrol rezervipetrol rezervi sıralamasıGlobal Firepower
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Petrol zengini ülkeler belli oldu: Türkiye bakın kaçıncı sırada?

Global Firepower enerji dünyasında dengeleri değiştiren 2026 yılı petrol rezervi sıralamasını paylaştı. Global Firepower'ın son verilerine göre 303 milyar varille zirvede yer alan ülke şaşırtmazken; Gabar ve Karadeniz keşifleriyle vites büyüten Türkiye'nin 70 ülkelik devler ligindeki yeni konumu da netleşti. İşte küresel ekonomiye yön veren o liste...

Türkiye'nin petrol ligindeki yeri belli oldu


Gabar'daki petrol üretimi ve Karadeniz'deki doğal gaz keşifleriyle enerji alanında yatırımlarını artıran Türkiye, dünyanın en büyük rezervlerine sahip ülkeler arasında kaçıncı sırada yer aldı? İşte 2026'nın dikkat çeken petrol rezervleri sıralaması...

İşte dünyanın en büyük petrol rezervleri


70 - HIRVATİSTAN ( 71 MİLYON VARİL)

69 - SIRBİSTAN (77 MİLYON 500 BİN VARİL)

68 - GUA TEMALA (86 MİLYON 110 BİN VARİL)

67 - SURİNAM (89 MİLYON VARİL)

66 - FİLDİŞİ SAHİLİ ( 100 MİLYON VARİL)

65 - POLONYA (113 MİLYON VARİL)

64 - ALMANYA (115 MİLYON 200 BİN VARİL)

63 - KÜBA (124 MİLYON VARİL)

62 - HOLLANDA (137 MİLYON 747 BİN VARİL)

61 - FİLİPİNLER (138 MİLYON 500 BİN VARİL)

60 - MYANMAR (139 MİLYON VARİL)

59 - İSPANYA (150 MİLYON VARİL)

58 - NİJER (150 MİLYON VARİL)

57 - ŞİLİ (150 MİLYON VARİL)

56 - ARNAVUTLUK (150 MİLYON VARİL)

55 - DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ (180 MİLYON VARİL)

54 - BAHREYN (186 MİLYON 500 BİN VARİL)

53 - BELARUS (198 MİLYON VARİL)

52 - KAMERUN (200 MİLYON VARİL)

51 - BOLİVYA (240 MİLYON 900 BİN VARİL)

50 - TAYLAND (252 MİLYON 750 BİN VARİL)

49 - TÜRKİYE (366 MİLYON VARİL)

48 - UKRAYNA (395 MİLYON VARİL)

47 - TUNUS (425 MİLYON VARİL)

46 - DANİMARKA (441 MİLYON VARİL)

45 - İTALYA (497 MİLYON 934 BİN VARİL)

44 - PAKİSTAN (540 MİLYON VARİL)

43 - ÖZBEKİSTAN (594 MİLYON VARİL)

42 - TÜRKMENİSTAN (600 MİLYON VARİL)

41 - ROMANYA (600 MİLYON VARİL)

40 - GANA (660 MİLYON VARİL)

39 - PERU (858 MİLYON 890 BİN VARİL)

38 - SUDAN (1 MİLYAR 250 MİLYON VARİL)

37 - ÇAD (1 MİLYAR 500 MİLYON VARİL)

36 - GABON ( 2 MİLYAR VARİL)

35 - KOLOMBİYA ( 2 MİLYAR 36 MİLYON VARİL)

34 - AVUSTRALYA (2 MİLYAR 446 MİLYON VARİL)

33 - ENDONEZYA (2 MİLYAR 480 MİLYON VARİL)

32 - ARJANTİN (2 MİLYAR 483 MİLYON VARİL)

31 - BİRLEŞİK KRALLIK (2 MİLYAR 500 MİLYON VARİL)


30 - UGANDA (2 MİLYAR 500 MİLYON VARİL)

29 - SURİYE (2 MİLYAR 500 MİLYON VARİL)

28 - KONGO CUMHURİYETİ (2 MİLYAR 885 MİLYON VARİL)

27 - YEMEN (3 MİLYAR VARİL)

26 - MISIR (3 MİLYAR 300 MİLYON VARİL)

25 - MALEZYA (3 MİLYAR 600 MİLYON VARİL)

24 - GÜNEY SUDAN (3 MİLYAR 750 MİLYON VARİL)

23 - VİETNAM (4 MİLYAR 400 MİLYON VARİL)

22 - HİNDİSTAN (4 MİLYAR 605 MİLYON VARİL)

21 - UMMAN ( 5 MİLYAR 375 MİLYON VARİL)

20 - MEKSİKA ( 5 MİLYAR 786 MİLYON VARİL)

19 - AZERBAYCAN (7 MİLYON VARİL)

18 - ANGOLA (7 MİLYON 783 MİLYON VARİL)

17 - NORVEÇ (8 MİLYON 122 MİLYON 200 BİN VARİL)

16 - EKVADOR (8 MİLYAR 273 MİLYON VARİL)

15 - CEZAYİR (12 MİLYAR 200 MİLYON VARİL)

14 - BREZİLYA (12 MİLYAR 715 MİLYON VARİL)

13 - ÇİN (26 MİLYAR 23 MİLYON VARİL)

12 - KAZAKİSTAN (30 MİLYAR VARİL)

11 - NİJERYA (36 MİLYAR 890 MİLYON VARİL)

10 - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (38 MİLYAR 212 MİLYON VARİL)

9 - LİBYA (48 MİLYAR 363 MİLYON VARİL)

8 - RUSYA (80 MİLYAR VARİL)

7 - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (97 MİLYAR 800 MİLYON)

6 - KUVEYT (101 MİLYAR 500 MİLYON VARİL)

5 - IRAK (145 MİLYAR 19 MİLYON VARİL)

4 - KANADA (170 MİLYAR 300 MİLYON VARİL)

3 - İRAN (208 MİLYAR 600 MİLYON VARİL)

2 - SUUDİ ARABİSTAN (258 MİLYAR 600 MİLYON VARİL)

1 - VENEZUELA (303 MİLYAR 806 MİLYON VARİL)

1/9
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