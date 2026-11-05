COP tarihinin en büyük iş dünyası zirvesi Antalya’da gerçekleşecek
Türkiye, 9–20 Kasım 2026 tarihlerinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP31) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Küresel iklim politikalarının geleceğinin ele alınacağı konferans kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda 12–13 Kasım tarihlerinde COP31 İş ve Yatırım Zirvesi (COP31 Business & Investment Summit) düzenlenecek. 55’i aşkın ülkeden bin 500’ün üzerinde katılımcının beklendiği zirve, bugüne kadar düzenlenen BM İklim Konferanslarının en büyük iş dünyası etkinliği olacak. TOBB Başkanı ve COP31 İş Forumu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu; “Dünyanın dört bir yanından gelen şirketler, bankalar ve yatırım fonları; taahhütleri projeye, projeleri yatırıma dönüştürmenin yolunu burada konuşacak” dedi.
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